Teaser zu "Der perfekte Urlaub" angekündigt: Dagtekins Erfolgsequel dreht im Herbst 2025

Bora Dagtekins Kassenhit kehrt zurück: "Der perfekte Urlaub" startet die Dreharbeiten im Herbst 2025. Der Teaser verspricht Chaos für das Ensemble um Leo, Carlotta und Simon in einer Süd-Location.

Der Produzent und Regisseur Bora Dagtekin hat den ersten Teaser zu seiner lang erwarteten Fortsetzung veröffentlicht. Mit dem Titel "Der perfekte Urlaub" setzt er den Erfolg seines 2019 veröffentlichten Films "Das perfekte Geheimnis" fort. Das Ensemble der ursprünglichen Besetzung kehrt zurück, um in einer neuen Kulisse weitere Abenteuer zu bestreiten und dabei die Dynamik ihrer komplexen Freundschaften auf die Probe zu stellen.

Handlung des Sequels im Süden

Die sieben engen Freunde der Hauptgruppe um die Figuren Leo, Carlotta, Simon, Bianca, Paul, Pepe und Maria begeben sich auf einen Kurztrip in den sonnigen Süden Deutschlands. Ursprünglich planten sie diese Reise als eine Auszeit vom stressigen Alltag, um ihre teilweise angeschlagene Beziehung zueinander zu reparieren. Was als harmonisches Wiedersehen beginnen sollte, entwickelt sich jedoch rasch zu einem chaotischen Szenario voller Missverständnisse und neuer Geheimnisse.

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Der Fokus liegt auf den ungelösten Konflikten zwischen den Charakteren, die zuvor bereits in "Das perfekte Geheimnis" thematisiert wurden. Die Frage der Moral stellt sich erneut: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit, wenn diese die Freundschaften zerstört? Die Handlung verpackt diese ernsten Themen in humorvolle Dialoge und unerwartete Wendungen, wie es von Dagtekins vorherigen Arbeiten bekannt ist.

Produktion und Drehbuch

Die Dreharbeiten zu der neuen Produktion sind für den Herbst 2025 angesetzt. Bora Dagtekin kehrt als Regisseur und Drehbuchautor zurück, während Lena Schömann als Produzentin fungiert. Beide haben bereits im Vorgängerfilm zusammengearbeitet und können auf einen großen kommerziellen Erfolg zurückblicken. Der erste Film war 2019 der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres und verzeichnete über fünf Millionen verkaufte Tickets.

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Die Finanzierung und Unterstützung des Projekts erfolgt durch den FilmFernsehFonds Bayern sowie weitere Förderinstitutionen. Diese finanzielle Absicherung soll sicherstellen, dass die Produktionsqualität an den bisherigen Erfolg anknüpft. Die malerische Kulisse des Südens bietet dabei eine visuelle Kontrastfolge zum emotionalen Drama der Figuren, die sich in diesem Szenario wiederfinden.

Das Ensemble der Schauspieler

Das hochkarätige Cast-Ensemble bleibt unverändert. Elyas M'Barek kehrt als Leo zurück, unterstützt von Karoline Herfurth als Carlotta und Florian David Fitz als Simon. Jella Haase spielt weiterhin Bianca, während Frederick Lau die Rolle des Paul übernimmt. Auch Wotan Wilke Möhring als Pepe und Jessica Schwarz als Maria sind Teil der Besetzung.

Diese Schauspieler haben ihre Rollen bereits in "Das perfekte Geheimnis" etabliert, einem Film, der auch in anderen Werken wie "Türkisch für Anfänger", "Wunderschön", "Der Vorname", "Berlin Alexanderplatz", "Victoria", "Der letzte Bulle" und "Romy" hervorgehoben wird. Die Bekanntheit der Darsteller trägt maßgeblich zur erwarteten Reichweite des neuen Films bei, da die Fans die Charaktere und ihre Interaktionen bereits kennen.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Der veröffentlichte Teaser verspricht, dass das Ensemble im neuen Film noch einen draufsetzt und die Komplexität der Beziehungen weiter vertieft. Nach dem enormen Erfolg von 2019 besteht eine hohe Erwartungshaltung bei Publikum und Presse. Die Fortsetzung zielt darauf ab, dieses Interesse aufzugreifen und eine weitere Generation von Kinobesuchern zu begeistern.

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Mit dem Start der Dreharbeiten im Herbst 2025 wird sich zeigen, ob die Fortsetzung den hohen Standards des Originals genügen kann. Die Kombination aus bewährtem Ensemble, scharfsinniger Reflexion moderner Beziehungen und der neuen, sonnigen Location bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung dieses deutschen Kassenhits.