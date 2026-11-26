Während Tech-Werte am Mittwoch erneut unter Druck standen, waren Auto-Titel sehr gefragt. Neue-Zoll-Diskussionen bremsten den Dax aus.

tom/dpa-afx/Reuters - Frankfurt Zur Wochenmitte haben vor allem in den USA Technologiewerte erneut massiv unter Druck gestanden. So verlor der Nasdaq 100 im frühen Geschäft satte 4,4%, wobei nicht zuletzt auch die Ankündigung neuer US-Zölle gegenüber Handelspartnern belastete.

Während Tech-Titel auch in Europa weiter zurückfielen, waren Auto-Werte gefragt. Der deutsche Leitindex fiel unter die runde Marke von 25.000 Zählern und schloss 1,3% ermäßigt auf 24.702 Punkten.

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„Der Kampf um die 25.000 Punkte ist noch nicht ausgefochten“, urteilte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. Die neue Unsicherheit über drohende US-Zölle komme für den Dax zur Unzeit.