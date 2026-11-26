Tech-Werte erneut massiv unter Druck | Börsen-Zeitung
Während Tech-Werte am Mittwoch erneut unter Druck standen, waren Auto-Titel sehr gefragt. Neue-Zoll-Diskussionen bremsten den Dax aus.
tom/dpa-afx/Reuters - Frankfurt Zur Wochenmitte haben vor allem in den USA Technologiewerte erneut massiv unter Druck gestanden. So verlor der Nasdaq 100 im frühen Geschäft satte 4,4%, wobei nicht zuletzt auch die Ankündigung neuer US-Zölle gegenüber Handelspartnern belastete.
Während Tech-Titel auch in Europa weiter zurückfielen, waren Auto-Werte gefragt. Der deutsche Leitindex fiel unter die runde Marke von 25.000 Zählern und schloss 1,3% ermäßigt auf 24.702 Punkten.
„Der Kampf um die 25.000 Punkte ist noch nicht ausgefochten“, urteilte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. Die neue Unsicherheit über drohende US-Zölle komme für den Dax zur Unzeit.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at boersenzeitung
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten