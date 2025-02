Technische Analyse: Marktstimmung, Sektorenrotation und Risikomanagement

Ein Überblick über die aktuelle Marktstimmung, die Rotation der Marktsektoren und die Anwendung technischer Indikatoren für das Risikomanagement sowie die Interpretation der Ergebnisse.

Vergangenes Wochenende konnte ich unseren wöchentlichen Bull Bear Report nicht erstellen, da ich an der Moneytalks-Konferenz von Michael Campbell in Vancouver teilnahm. In der heutigen technischen Analyse möchte ich jedoch einige der statistischen Auswertungen besprechen, die wir in diesem Kommentar wöchentlich durchführen – insbesondere angesichts des jüngsten Zoll-Schocks vom vergangenen Montag und des aktuellen Beschäftigungsberichts.

Es war bereits die zweite volatile Handelswoche in Folge – angesichts der Nachrichtenlage wenig überraschend. Trotz der Schwankungen bleibt der Markt jedoch weiter im übergeordneten Aufwärtstrend. Weder befindet er sich in einem überkauften Zustand, noch zeigen die Kapitalflüsse Schwäche – im Gegenteil, die Geldströme bleiben weiterhin positiv. Der Markt zeigt sich resistent gegenüber negativen Nachrichten, denn Kleinanleger kaufen weiterhin konsequent Rücksetzer. In den letzten Bull Bear Reports haben wir diesen verstärkten Einstieg privater Anleger thematisiert. Doch wenn man sich die aktuelle Marktstimmung ansieht, ist sie außergewöhnlich: Privatanleger sind so optimistisch wie seit der Pandemie nicht mehr. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass es keine staatlichen Konjunkturschecks mehr gibt – und trotzdem setzen sie verstärkt auf Aktien. Und es bleibt nicht bei Worten: Die jüngste AAII-Umfrage zur Portfolioallokation zeigt, dass Kleinanleger ihre Aktienquote auf einem Niveau halten, das mit früheren Markthochs vergleichbar ist – nur knapp unter den Spitzenwerten der Dotcom-Ära. Gleichzeitig sind ihre Cash- und Anleihequoten auf einem Tiefstand. Das bedeutet zwar nicht, dass der Markt kurzfristig zur Umkehr gezwungen wird, aber es deutet darauf hin, dass bereits ein Großteil der künftigen Gewinne eingepreist sein könnte. Im Bull-Bear-Bericht erstellen wir jede Woche verschiedene Tabellen und Charts, die als Grundlage für unseren Risikomanagementprozess dienen. Eine meiner liebsten Analysen ist die wöchentliche Auswertung der relativen Rotation der Marktsektoren. Dabei betrachten wir sechs Diagramme und Tabellen, die die Performance der wichtigsten Sektoren und Märkte im Vergleich zum Durchschnitt des S&P 500 Composite zeigen. Interessanterweise haben seit Jahresbeginn alle Primärmärkte und Sektoren positive Renditen erzielt – mit wenigen Ausnahmen. Anleihen, Schwellenländer, Small Caps, zyklische Werte, Basiskonsumgüter und Technologie hinken hinterher. Die stärkste Outperformance zeigte sich hingegen in den Bereichen internationaler Handel, Kommunikation, Gesundheitswesen, Finanzen und Grundstoffe. Besonders spannend: Die Nachzügler von 2024 könnten im Jahr 2025 zu den neuen Marktführern aufsteigen – ein Muster, das wir in der Vergangenheit bereits häufiger beobachtet haben. Das untere linke Feld der Analyse zeigt die relative Performance aus einer anderen Perspektive. Der Markt befindet sich weder in einer stark überkauften noch in einer überverkauften Phase – die Durchschnitts- und Medianwerte des S&P 500 Composite liegen aktuell ungefähr in der Mitte eines Korrekturzyklus. Allerdings sind einige Sektoren nach ihrem jüngsten Anstieg bereits überkauft – darunter internationaler Handel, Schwellenländer, Kommunikation, Anleihen, Immobilien und Finanzwerte. Um das Risiko in unseren Portfolios besser zu steuern, haben wir im Bull Bear-Bericht eine Methode zur technischen Kompositmessung entwickelt. Dieser Indikator kombiniert zehn verschiedene technische Kennzahlen – darunter den MACD (Moving Average Convergence and Divergence), den RSI (Relative Strength Index) und die Stochastik – und basiert auf den Kursveränderungen zum Wochenschluss. Der Vorteil einer wöchentlichen statt einer täglichen Analyse liegt darin, dass sie Marktschwankungen glättet und impulsgetriebene Entscheidungen reduziert – etwas, das wir erst letzten Montag wieder beobachten konnten. Liegt der Indikator über 80, ist es in der Regel an der Zeit, das Portfoliorisiko genauer unter die Lupe zu nehmen. Werte unter 30 hingegen gelten historisch gesehen als günstiger Zeitpunkt, um die Risikoexposition zu erhöhen. So offensichtlich das auf den ersten Blick erscheinen mag, ist die Realität oft komplexer: Ein hoher Wert über 80 bedeutet nicht zwangsläufig eine unmittelbare Korrektur – oft treibt die aktuelle Marktdynamik die Kurse weiter nach oben. Umgekehrt kann eine technische Schwäche unter 30 dazu führen, dass eine Korrektur sich zunächst noch weiter verschärft. Durch die Auswertung wöchentlicher statt täglicher Daten erhalten wir jedoch ein klareres Bild über das Verhältnis von Risiko und potenziellem Ertrag. Aktuell befindet sich unser technischer Indikator auf einem hohen Niveau, ist aber nach dem starken Anstieg seit der Amtseinführung von Trump wieder etwas zurückgegangen, da sich der Markt konsolidiert hat. Ein klares Signal zur Anpassung der Risikoexposition gibt es derzeit nicht





