Eine technische Panne verhindert das Auslaufen der MS Amadea. Das ZDF-„Traumschiff“ muss zurück in die Werft, die Gäste von Bord. Dabei stehen bald neue Dreharbeiten an.

Eine technische Panne verhindert das Auslaufen der MS Amadea. Das ZDF-„Traumschiff“ muss zurück in die Werft, die Gäste von Bord. Dabei stehen bald neue Dreharbeiten an.

Das Schiff, das das deutsche TV-Publikum als ZDF-„Traumschiff“ kennt, kann wegen eines technischen Defekts nicht auslaufen. Am Sonntag mussten alle Urlauber in Hamburg wieder von Bord gehen, berichtet unter anderem der NDR. Eigentlich sollte die MS Amadea bereits am Freitagabend zu einer achttägigen Reise aufbrechen. Doch schon bei den Vorbereitungen zum Auslaufen traten technische Schwierigkeiten auf.

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„Probleme in der Steuerung für den Propeller müssen behoben werden“, erklärte eine Sprecherin des Reiseveranstalters Phoenix Reisen gegenüber dem NDR. Laut Informationen des „Hamburger Abendblattes“ war die Reise ausgebucht. Es handelte sich um den mittlerweile 21. Kreuzfahrer-Treff des Veranstalters.