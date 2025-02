Technische Störung verursacht Einschränkungen im Münchner S-Bahn-Verkehr

Eine technische Störung an einem Signal in Laim führt zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen im Münchner S-Bahn-Verkehr. Die Reparaturarbeiten dauern an, und die Dauer der Einschränkungen ist noch unklar.

München erfährt am Mittag erhebliche Einschränkungen im S-Bahn - Verkehr aufgrund einer technischen Störung an einem Signal im Stadtteil Laim. Die Bahn meldete auf X, dass die Reparaturarbeiten zu Verspätungen von bis zu 60 Minuten, Umleitungen und teilweise Ausfällen der S-Bahn auf der Stammstrecke führen. Laut einem Bahnsprecher handelt es sich um eine technische Störung , die Details zu der Ursache waren zunächst nicht bekannt. Ein Technikteam ist vor Ort, um die Störung zu beheben.

Eine Prognose zur Dauer der Einschränkungen gab es am Mittag jedoch noch nicht. Ausgenommen von den Umleitungen sind die Linien S3 und S6. Die Umleitungen der restlichen Linien sehen folgendermaßen aus: Die Linie S1 in Richtung Ostbahnhof/Leuchtenbergring fährt zum Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Moosach und Hauptbahnhof. In Richtung Freising/Flughafen verkehrt die S1 ab Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Hauptbahnhof und Moosach. Die Linie S5 von Richtung Kreuzstraße verkehrt nur bis Giesing und wendet dort. Die Innenstadt kann über die U5 erreicht werden. Die S-Bahnen der Linie S2 in Richtung Petershausen werden zwischen Riem und Obermenzing über den Ostbahnhof umgeleitet. Die Stammstrecke wird nicht angefahren und die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. In Richtung Erding verkehrt die S2 wie gewohnt. Die S4 in Richtung Geltendorf fährt zwischen Trudering und Pasing eine Umleitung über den Ostbahnhof. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. In Richtung Trudering gibt es keine Umleitungen oder Ausfälle. Auf der Linie der S8 nach Herrsching entfällt aufgrund der Umleitung der Halt am Leuchtenbergring. Die Bahnen in Richtung Flughafen sind nicht betroffen und fahren entlang der Stammstrecke





