Die MS Amadea scheiterte mit Propellerdefekt in Hamburg. Passagiere wurden vor Reiseantritt abgereist, während das Schiff zur Reparatur in die Werft muss.

Die Dreharbeiten zur beliebten ZDF-Fernsehserie "Traumschiff" auf der MS Amadea wurden durch einen technischen Ausfall unterbrochen. Seit 15 Jahren dient das Kreuzfahrtschiff als Kulisse für die Sendung, doch nun musste der Betrieb im Hamburger Hafen sofort eingestellt werden. Ein Defekt an der Propellersteuerung verhinderte die geplante Abfahrt, weshalb alle Passagiere gezwungen waren, das Schiff vor Reisebeginn zu verlassen.

Kaputte Steuerung verhindert Abfahrt im HafenCity

Eigentlich sollte die MS Amadea am Freitag um 18 Uhr am Cruise-Center-HafenCity ablegen. Die Vorbereitungen waren bereits weit fortgeschritten, als die Technik versagte. Der Hafenlotse war schon an Bord und musste das Schiff daraufhin wieder verlassen. Laut Angaben des maritimen Informationsdienstes Vesseltracker ist insbesondere die Steuerbordmaschine von dem Defekt betroffen. Eine Sprecherin von Phoenix Reisen bestätigte, dass Probleme in der Steuerung für den Propeller behoben werden müssen. Das Gepäck der Reisenden stand bereits in den Kabinen, als die Absage erfolgte.

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Phoenix Reisen und Gäste reagieren auf den Ausfall

Phoenix Reisen organisierte den Rücktransport für einen Teil der Passagiere mit Bussen nach Hause. Die Gäste verbrachten die erste Nacht noch im Hafen, während der Hotelbetrieb vorübergehend weiterlief. Am Samstag fand sogar der Gala-Abend zum Reisebeginn statt, doch am selben Abend stand fest, dass die gesamte Reise abgesagt wird. Kapitän Elmar Mühlebach und die Crew bedauerten die vorzeitige Beendigung der Reise außerordentlich im täglichen Programm. Am Sonntagmorgen stellten die Gäste bis 7 Uhr ihre Koffer vor die Kabinentür. Zum Abschied erhielt jede Person beim Frühstück ein Glas Sekt.

Details zur geplanten achttausend Tage-Tour und Kosten

Es handelte sich um eine achttausend Tage-Tour, die für Stammgäste als Treffpunkt von Phoenix Reisen konzipiert war. Die geplanten Häfen waren Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo und Skagen in Dänemark. Auf dem Rückweg sollte die Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal erfolgen. Das Programm umfasste eine Tombola sowie Auftritte von Bernhard Brink und Chris Andrews. Die Preise für diese Kreuzfahrt begannen bei 1199 Euro pro Person. Die MS Amadea war mit rund 570 Passagieren ausgebucht.

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Vorherige Wartung bei Lloyd Werft in Bremerhaven

Die MS Amadea hatte erst kurz vor diesem Vorfall einen rund dreiwöchigen Aufenthalt bei der Lloyd Werft in Bremerhaven beendet. Phoenix Reisen hat dort nach eigenen Angaben rund 20 Millionen Euro investiert. Dabei wurden unter anderem die Hauptmaschinen überholt. Ob der jetzige Defekt mit den Werftarbeiten zusammenhängt, ist derzeit unklar. Aufgrund des technischen Problems muss das Schiff nun zurück nach Bremerhaven fahren, um die Reparaturen durchführen zu lassen.

Unklare Reparaturdauer gefährdet nächste Traumschiff-Route

Wie lange die Reparatur an der Steuerbordmaschine dauern wird, ist offen. Die Zeit ist dabei extrem knapp bemessen, da der Drehplan eng gestaffelt ist. Schon am 5. Dezember soll das Traumschiff in Hamburg zu einer 168-tägigen Reise nach Amerika und in die Südsee starten. Ob die MS Amadea diesen Termin noch schaffen kann, kann derzeit niemand mit Sicherheit sagen. Bis dahin müssen die technischen Mängel zuverlässig behoben sein, um die Dreharbeiten und die kommerzielle Nutzung zu gewährleisten.