Technologiesektor zeigt leichte Erholung nach volatiler Handelswoche

Nach einem turbulenten Freitag erholt sich der Technologiesektor am Montag leicht. Der Nasdaq steigt, Chipwerte gewinnen zurück, und die Entspannung im Nahostkonflikt dämpft die Risikoaversion. Dennoch bleibt die Erholung vorsichtig, da der Dow schwach schließt und einige Tech-Giganten weiterhin kämpfen. Die Stimmung bleibt angespannt, aber erste positive Signale deuten auf eine mögliche Stabilisierung hin.

Nach einem stark belastenden Handelstag am Freitag zeigte sich am Montag eine leichte Entlastung, die investoren zurück in den Technologiesektor lockte. Der Nasdaq Composite erholte sich deutlich, während Chipwerte einen Teil ihrer vorherigen Verluste wettmachten.

Die zwischenzeitliche Waffenruhe im Nahostkonflikt zwischen Iran und Israel trug dazu bei, die risikobehaftete Risikoprämie etwas zu verringern. Dennoch war es kein echter Befreiungsschlag, da der Dow Jones Industrial Average leicht schloss und einige große Technologietitel weiterhin unter Druck standen. Die Erholung bleibt also fragil und von geopolitischer Stabilität abhängig





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