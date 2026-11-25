Tecis unter Swiss Life bietet kostenlose Finanzanalyse und Altersvorsorge-Beratung. Provisionen sind in Produktkosten enthalten. Transparente Informationen zu Strukturvertrieb und Beratung.

Das Finanzberatung sunternehmen tecis unterstützt Kunden dabei, ihre persönlichen Finanzen zu ordnen und eine nachhaltige Vorsorge für die Zukunft aufzubauen. Das Unternehmen wurde 1986 in Hamburg gegründet und ist heute Teil des europäischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Swiss Life. tecis vermittelt Finanz- und Versicherungsprodukte aus einem Portfolio von mehr als 250 verschiedenen Anbietern, wobei im Neugeschäft auf keinen einzelnen Produktanbieter mehr als 15 Prozent der gesamten Provisionseinnahmen aller Produktpartner entfallen.

Kostenlose Analyse und offene Provisionen bei der Beratung

Die Beratung bei tecis fällt für Kunden zunächst ohne separate Kosten an, da keine Verpflichtung besteht, einen Vertrag abzuschließen. Die Vergütung der Beratungs- und Vermittlungsleistung erfolgt ausschließlich über die Provision, die bei einem Produktabschluss anfallen. Diese Provision ist bereits in den Produktkosten enthalten und wird damit wirtschaftlich von den Kundinnen und Kunden getragen. Sie finanziert unter anderem die Analyse der individuellen finanziellen Situation, die Koordination mit den Produktpartnern sowie die vertragliche Vor- und Nachbereitung.

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Bevor ein Abschluss getätigt wird, legt tecis alle anfallenden Kosten und Vergütungen transparent offen. Kunden sollten vor der Unterschrift klären, welche Betreuung im Preis enthalten ist und was bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung passiert. Ein Vergleich der Angebote muss daher die gesamte Kostenbelastung einbeziehen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Bestandsaufnahme als fundamentaler Schritt zur Optimierung

Am Anfang der Zusammenarbeit steht eine umfassende Bestandsaufnahme, für die keine Vorkenntnisse in Finanzfragen erforderlich sind. Gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern werden bestehende Verträge durchgesehen und Einnahmen sowie Ausgaben gegenübergestellt. Dieser Prozess zeigt auf, welche Bereiche bereits gut geregelt sind, wo Versorgungslücken bestehen und welcher finanzielle Spielraum für neue Vorsorgemaßnahmen bleibt. Ziel ist es, die bestehende Absicherung an den individuellen Bedarf anzupassen.

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Während dieser Prüfung können sich auch Möglichkeiten ergeben, laufende Vertragskosten zu senken. Der frei werdende Betrag lässt sich dann gezielt für den Vermögensaufbau nutzen. Entscheidend für die Planung ist der Zeitpunkt, zu dem das Geld benötigt wird. Wer in zwei Jahren umziehen oder ein Haus bauen möchte, muss seine Strategie anders auslegen als jemand, der ausschließlich für den Ruhestand spart.

Rigorose Schulungsvorgaben und IHK-Zertifizierung der Berater

Die Qualität der Beratung stützt sich auf ein strenges Ausbildungskonzept von tecis. Den Beraterinnen und Beratern werden die erforderlichen Sachkundenachweise und die entsprechenden Prüfungen vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) abverlangt. Zusätzlich sorgen regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen sowie die Begleitung durch erfahrene Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für fachliche Sicherheit.

Für spezielle Anliegen, wie beispielsweise eine Immobilienfinanzierung, ziehen die Beratenden interne Spezialistinnen und Spezialisten hinzu. Die tecis Finanzdienstleistungen AG verfügt über Erlaubnisse als Versicherungsvertreter nach § 34d der Gewerbeordnung (GewO) und als Vermittler bestimmter Finanzanlagen nach § 34f GewO. Zuständig für diese Erlaubnisse ist die Handelskammer Hamburg. Diese regulatorischen Anforderungen sollen sicherstellen, dass Kunden sich auf das Fachwissen der Berater verlassen können.

Klärung der Strukturvertriebs-Organisationsform und Kritikpunkte

Kritik an tecis richtet sich unter anderem auf die Vergütung über Provisionen und die Organisation als Strukturvertrieb. Innerhalb dieser Struktur begleiten Führungskräfte andere Beraterinnen und Berater, unterstützen sie fachlich und werden dafür vergütet. Das Unternehmen betont, dass diese Organisation den fachlichen Austausch und die Ausbildung ermöglicht. Ein Strukturvertrieb ist nicht mit einem Schneeballsystem gleichzusetzen, da solche Systeme in Deutschland verboten sind.

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Trotz der provisionsbasierten Struktur ist eine transparente und nachvollziehbare Begründung der Empfehlungen besonders wichtig. Dabei müssen Kosten und mögliche Alternativen berücksichtigt werden. Kunden sollten im Gespräch verstehen, warum ihnen ein bestimmtes Produkt empfohlen wird und welche Kosten sowie Nachteile damit verbunden sind. Ob Vertrauen entsteht, entscheidet sich oft daran, ob Rückfragen verständlich beantwortet werden und die Empfehlungen logisch nachvollziehbar sind.