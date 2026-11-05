Ted Cruz warnt die Republikanische Partei vor dem Ignorieren wirtschaftlicher Sorgen. Gleichzeitig stehen Donald Trump und Pete Hegseth unter Druck nach der Wahlniederlage.

Der US-Senator Ted Cruz hat der Republikanischen Partei nach der schweren Niederlage bei den Zwischenwahlen schwere Versäumnisse vorgeworfen. Der Senator aus Texas sieht in den wirtschaftlichen Sorgen vieler Amerikaner einen wesentlichen Grund für das Abstimmungsergebnis seiner Partei. In einer ausführlichen Analyse der Wahlniederlage sprach der frühere Präsidentschaftsbewerber von einer Abstrafung historischen Ausmaßes, vergleichbar mit der Watergate-Zeit. Die wirtschaftliche Lage habe sich für viele Menschen bereits vor der Wahl deutlich verschlechtert. Als klare Anzeichen für diese Verschlechterung nannte Cruz die hohen Benzinpreise und die zunehmende Zahl von Zwangsversteigerungen.

Konkrete Indikatoren für den wirtschaftlichen Verfall

Neben den steigenden Spritkosten erwähnte der texanische Senator auch die Rekordzahl von Fahrzeugpfändungen. Zudem verwies er auf die alarmierende Statistik, dass jede Woche eine Rekordzahl an Menschen Blutplasma spendet, um ihre Finanzen zu stabilisieren. Diese harten Fakten sollen belegen, dass die republikanischen Politiker die Not der Bevölkerung entweder nicht verstanden oder sich nicht dafür interessiert hätten. Cruz kritisierte auf der Plattform X scharf, dass diese Ignoranz gegenüber den existenziellen Sorgen der Wähler zum Haupttreiber der Wahlniederlage wurde. Die Daten aus den USA zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen Lebenshaltungskosten und politischem Unmut.

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Donald Trump verteidigt Pete Hegseth trotz Niederlage

US-Präsident Donald Trump hat sich trotz der schweren Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt. Auf die Frage, ob er einen Abwehrwechsel bei Hegseth erwäge, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten eindeutig: Nein, er denke, dass Hegseth einen sehr guten Job mache. Insiderinformationen deuten jedoch darauf hin, dass die Position des Ministers nicht gesichert ist. Ein Berater Trumps erwähnte, dass Hegseth auf der Abschussliste stehen könnte. Jemand müsse schließlich für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht werden, und das werde nicht Trump sein.

Pete Hegseth gilt als maßgeblicher Befürworter des Kriegs gegen den Iran. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor in einem Interview eingeräumt, dass der Iran-Krieg eine Rolle bei den Verlusten seiner Republikaner bei den Kongresswahlen gespielt hat. Die gestiegenen Spritpreise, die als Folge des Konflikts galten, belasteten die Wähler direkt. Trotz der Kritik an den eigenen Kandidaten beharrte Trump an seiner Entscheidung für den Krieg. Er räumte ein, dass die geopolitischen Maßnahmen zu den finanziellen Belastungen beigetragen haben, ohne seine Strategie infrage zu stellen.

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Versuch der Umleitung: Das Weiße Haus Bauprojekt

US-Präsident Donald Trump hat seine Rede am Vorabend der Wahl am Lincoln Memorial Reflecting Pool verteidigt. Die Rede fiel in einer Zeit, in der die Wähler Umfragen zufolge vor allem die Sorge um ihre Finanzen umtrieb. Auf die Frage, ob er es bereue, sich in seinem letzten Appell an die Wähler auf ein problematisches Renovierungsprojekt konzentriert zu haben, ging Trump nicht direkt ein. Stattdessen ließ er sich bei einem Rundgang über die Baustelle seines Ballsaal-Projekts im Weißen Haus ausführlich über Rohrleitungen und die Farbe des Beckens aus. Er behauptete, die Rede habe großartige Kritiken bekommen und sei als sehr gut bewertet worden. Diese Taktik lenkt von den wirtschaftlichen Kernproblemen ab.

Demokraten feiern Wandel zu Lasten der GOP

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani sieht in der Welle demokratischer Siege bei den Zwischenwahlen den Wunsch der Amerikaner nach einem Wandel. Dieser Wandel sei etwas, das die Bürger direkt in ihren Geldbörsen spüren können. Mamdani bezeichnete die Ergebnisse als wahres Abbild dessen, was das amerikanische Volk will. Er betonte, dass die vergangene Nacht gezeigt habe, dass arbeitende Menschen die Mehrheit bilden, egal ob in Austin, Ann Arbor oder Astoria. Es sei ein neuer Morgen in Amerika, sagte der Bürgermeister. Er forderte, genau diese Menschen in der Politik an die erste Stelle zu setzen.

Die Demokraten hätten die Wahlniederlage der Republikaner hauptsächlich dadurch gewonnen, dass sie die politischen Fehler der Konservativen nutzten. Floridas scheidender Gouverneur Ron DeSantis sprach von nahezu existenzbedrohenden Folgen für die Republikanische Partei. Die Niederlage komme einem politischen Meteoriteneinschlag gleich, erklärte DeSantis bei einem Auftritt in Florida. Er wies darauf hin, dass die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses verloren haben. Damit setzt sich der Gouverneur von der Linie US-Präsident Donald Trumps ab, der die Kandidaten für den Misserfolg verantwortlich machte.

Sieg in Michigan als Absage an Hassrede

Der Sieger der Senatswahl im US-Bundesstaat Michigan, Abdul El-Sayed, betrachtet seinen Erfolg gegen den Republikaner Mike Rogers als deutliche Absage der Wähler. Er bezeichnete den Wahlkampf als hasserfüllt und gehässige Strategie der Gegenseite. Die Wähler hätten sich nicht auf die Versuche der Republikaner eingelassen, ihn während des gesamten Wahlkampfs zu dämonisieren. Besonders hervorhob El-Sayed, dass seine muslimische und ägyptische Herkunft im Mittelpunkt der Angriffe stand. Diese Kampagne habe zu den Sachthemen nichts gesagt, sondern nur auf seinen Namen und sein Gesicht abzielen wollen.

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Die Menschen in Michigan hätten diese Taktik zurückgewiesen. Jeder einzelne Bezirk habe sich gegen die Dämonisierung gestemmt. Nach seinem Sieg sei El-Sayed nur noch von Adrenalin und Koffein angetrieben. Die Reaktion der Wähler in Detroit und den umliegenden Gebieten zeigte, dass Identitätspolitik mit Hass nicht mehr die Mehrheit findet. Die Demokraten nutzen den Sieg, um ihre Botschaft der Würde für arbeitende Menschen zu verstärken. Der politische Wandel in den USA scheint sich von wirtschaftlichen Ängsten hin zu einem Verlangen nach respektvollerer Rhetorik zu entwickeln.