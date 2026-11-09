Fünffacher Olympiasieger Teddy Riner tritt in der französischen Präsidentschaftswahl an. Der Judoka begründet seinen Schritt mit der Sorge um das Land und dem Wunsch, politische Veränderungen zu gestalten.

Fünffacher Judo -Olympiasieger Teddy Riner hat überraschend seine Kandidatur für die kommende französische Präsidentschaftswahl im Frühjahr angekündigt. Der elffache Judo -Weltmeister begründet seinen Schritt damit, dass er sich nicht damit abfinden wolle, in einer Wahl ausschließlich zwischen Extremen entscheiden zu müssen. Riner sieht seine Motivation in der Wut, der Besorgnis und dem Gefühl, dass viele Bürger das Gefühl haben, dass niemand auf ihre Anliegen eingehe. Der 37-Jährige betonte, dass er tatenlos nicht zusehen wolle, wie das Land in einem politischen Chaos versinke.

Motivation und politische Positionierung

Teddy Riner stellte klar, dass er sich weder dem linken noch dem rechten politischen Lager zugehörig fühle. Er richte sich explizit nicht an eine bestimmte Wählerschaft, sondern an alle Französinnen und Franzosen, insbesondere an die Jugend, die Nichtwähler und alle Menschen, die große Träume verfolgen. Der Judoka erklärte, dass er nicht nur als Sportler oder Champion betrachtet werden wolle, der sich auf das Siegerpodest beschränkt, sondern den Wunsch habe, sich zu allen Themen des Landes äußern zu dürfen. Er betonte, dass er bereit sei, jeden Schlag einzustecken, da dies zu seinem Beruf als Kämpfer gehöre und er wisse, wie man sowohl einnimmt als auch austeilt.

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Reaktionen und politische Konkurrenz

In aktuellen Umfragen läuft die Präsidentschaftswahl derzeit auf ein Duell zwischen der rechtsnationalen Marine Le Pen und dem linksextremen Jean-Luc Mélenchon hinaus. Riner räumte ein, dass es bereits viele Kandidaten für das Amt gebe, war jedoch überzeugt, jede Chance zu haben, zu gewinnen. Er anticipierte harte Kritik und nannte das Vorurteil, er sei verrückt und habe noch nie in der Politik gearbeitet. Doch wenn ihn diese Einstellung zu einem Verrückten mache, der den Kopf nicht senkt und das Chaos nicht hinnimmt, dann akzeptiere er diese Bezeichnung sogar. Er führte aus, dass der Kampf zu seiner Identität gehöre und er wisse, was es bedeutet, zu fallen und immer wieder aufzustehen.

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Ausblick auf die Olympischen Spiele 2028

Bei der Frage, ob er als Präsident an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen wolle, gab Teddy Riner eine klare Antwort. Der dreißigundsiebzigjährige Judoka sagte, dass er auf seine sportliche Karriere nicht verzichten wolle, sofern das Amt es ihm erlaube und die Französinnen und Franzosen ihm dies gestatten. Dies unterstreicht seinen Willen, seine beiden Leidenschaften, Sport und Politik, miteinander zu vereinen. Er betonte, dass er keine Angst vor einem harten Wahlkampf habe, da er gewohnt sei, physische und mentale Härten zu ertragen.

Formale Hürden und nächste Schritte

Um an der Präsidentschaftswahl teilnehmen zu können, müssen alle Erwachsenen mit französischer Staatsbürgerschaft ihre Pflichten zu zivilen oder militärischem Dienst nachgekommen sein. Darüber hinaus sind 500 Unterschriften gewählter Vertreter sowie Vermögens- und Interessennachweise notwendig, um auf dem Wahlzettel zu landen. Riner bezeichnete diese Anforderungen in einer Demokratie als keine Hürde. Laut der Zeitung Parisien schaltet er nun seine Kampagnen-Webseite frei, um seine Bewerbung offiziell zu starten und seine Botschaft an die Wähler zu bringen.