Olympiasieger Teddy Riner tritt bei der französischen Präsidentschaftswahl an. Der Judo-Star will das Land reformieren und steht gegen Marine Le Pen.

Der fünfmalige Judo -Olympiasieger Teddy Riner gibt den Eintritt in die französische Hochpolitik bekannt. Der 37-Jährige will im kommenden Frühjahr bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten. Damit verbindet sich die ambitionierte Hoffnung des Sportlers auf ein politisches Mandat als Präsident der Französischen Republik.

Politische Ambitionen nach Olympiade

Teddy Riner nutzt die öffentliche Aufmerksamkeit, die er durch die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 erlangt hat. Gemeinsam mit der Leichtathletin Marie-José Pérec hat er am 26. Juli 2024 das olympische Feuer entzündet. Nun wendet er sich von der Sportwelt ab und erklärt öffentlich sein politisches Engagement. Gegenüber der Zeitung Le Parisien präzisiert er seine Absichten.

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Der Judoka begründet seinen Schritt mit der aktuellen Lage in seinem Heimatland. Er beschreibt die Situation als brennend und lehnt es ab, tatenlos zuzusehen. In seinem offenen Manifest spricht er den Kritikern ins Gesicht, die ihn für verrückt halten könnten. Für ihn ist es ein Akt der Verantwortung, das Chaos nicht hinzunehmen und sich nicht mit dem Status quo abzufinden.

Herausforderung an die politischen Lager

Die politische Landschaft in Frankreich ist durch eine historische Zäsur geprägt. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron darf aufgrund verfassungsmäßiger Beschränkungen nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Diese Situation hat in den vergangenen Monaten zu großen Sozialprotesten geführt. Riner sieht darin eine Chance, neue Perspektiven aufzuzeigen.

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Bereits jetzt abzeichnet sich ein harter Wahlkampf. Die右e Rassemblement National von Marine Le Pen liegt in aktuellen Umfragen bei 35 Prozent. Die linke Bewegung La France insoumise von Jean-Luc Mélenchon kommt auf 24 Prozent. Riner positioniert sich bewusst unabhängig von diesen etablierten Lagern. Er will keine parteipolitische Zugehörigkeit signalisieren.

Sein politisches Programm soll eine breite Masse ansprechen. Sein Slogan lautet Das Frankreich, das wir wollen. Damit richtet er sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die große Träume verfolgen. Er fordert eine Politik der Hoffnung statt der Angst oder der Polarisierung. Seine Botschaft soll über die üblichen politischen Blasen hinauswirken.

Langfristige Perspektiven und Sportkarriere

Die sportliche Karriere von Teddy Riner ist bereits legendär. Als einziger Judoka konnte er dreimal olympisches Gold im Schwergewicht gewinnen. Insgesamt trägt er fünf Goldmedaillen zur Sammlung bei. Diese Erfolge geben ihm die nötige Autorität, um auch im politischen Sektor ernst genommen zu werden. Er sieht seine Rolle als Sprachrohr für die französische Bevölkerung.

Interessanterweise schließt er ein paralleles Engagement in Sport und Politik nicht aus. Er überlegt sogar, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles anzutreten. Dies würde bedeuten, als amtierender Präsident zu competed. Eine solche Konstellation ist verfassungsrechtlich komplex. Sie hängt davon ab, ob das Amt des Staatsoberhaupts dies zulässt.

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Die Französinnen und Franzosen könnten die Entscheidung über diese Doppelfunktion treffen. Riner betont, dass sein Handeln der Dienstleistung am Volk dient. Er versteht sich nicht nur als Athlet, sondern als Bürger mit politischem Verantwortungsbewusstsein. Die kommende Präsidentschaftswahl wird zeigen, ob diese neue Strategie auf fruchtbaren Boden fällt.