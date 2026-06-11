TEDi ruft Heißluftfritteuse der Marke elta wegen Brandgefahr bundesweit zurück

Aufgrund von Mängeln an der Temperaturregelung und der internen Verkabelung ruft TEDi die elta Heißluftfritteuse AF-3202 zurück. Betroffene Kunden können das Gerät gegen eine Erstattung von 30 Euro oder einen Umtausch zurückgeben.

Der Discounter TEDi hat eine dringende Warnung an seine Kunden herausgegeben und einen bundesweiten Rückruf für eine bestimmte Heißluftfritteuse eingeleitet. Im Zentrum dieser Sicherheitsmaßnahme steht ein Gerät der Marke elta, das aufgrund schwerwiegender Qualitätsmängel als potenziell gefährlich eingestuft wurde.

In der heutigen Zeit sind Heißluftfritteusen zu einem festen Bestandteil vieler Küchen geworden, da sie eine gesündere Alternative zum klassischen Frittieren bieten. Umso wichtiger ist es, dass solche Geräte höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Bei internen Qualitätsprüfungen, die der Händler routinemäßig durchführt, wurden jedoch Mängel aufgedeckt, die ein erhebliches Risiko für die Nutzer darstellen könnten. Es handelt sich hierbei nicht um kleine kosmetische Fehler, sondern um sicherheitsrelevante Defekte, die im schlimmsten Fall zu schweren Unfällen in den Privathaushalten führen können.

Die technischen Details der Mängel sind besorgniserregend. Laut den Angaben von TEDi gibt es Probleme bei der Temperaturregelung sowie Fehler in der internen Verkabelung des Geräts. Wenn eine Heißluftfritteuse die Temperatur nicht mehr korrekt steuern kann, besteht die Gefahr einer extremen Überhitzung. In Kombination mit einer fehlerhaften Verkabelung kann dies schnell zu einem Kurzschluss oder einem Schwelbrand führen.

Da diese Geräte oft in der Nähe von brennbaren Materialien wie Küchenhandtüchern oder Holzoberflächen betrieben werden, ist das Brandrisiko besonders hoch. Betroffen ist konkret das Modell AF-3202 mit einem Fassungsvermögen von 3,2 Litern. Um sicherzugehen, sollten Kunden die Artikelnummer 594060071310000003000 auf ihrem Gerät überprüfen. Der Verkaufszeitraum erstreckte sich vom 4.

Februar 2025 bis zum 3. Juni 2026, was bedeutet, dass eine Vielzahl von Kunden in ganz Deutschland betroffen sein könnte. Die Reaktion auf diese Entdeckung muss schnell und konsequent erfolgen. TEDi empfiehlt allen betroffenen Personen ausdrücklich, die Nutzung der Heißluftfritteuse mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Es wird dringend davon abgeraten, das Gerät auch nur noch einmal kurzzeitig einzuschalten, da das Risiko eines Brandes jederzeit besteht. Der Rückruf ist eine präventive Maßnahme, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten und mögliche Personenschäden zu vermeiden. Kunden, die das entsprechende Modell besitzen, können dieses in jeder beliebigen TEDi-Filiale im gesamten Bundesgebiet zurückgeben.

Das Unternehmen zeigt sich hierbei kulant und bietet zwei Optionen an: Entweder wird der ursprüngliche Kaufpreis in Höhe von 30 Euro erstattet, oder es wird ein Umtausch gegen einen anderen, gleichwertigen Artikel angeboten. Dies unterstreicht die Verantwortung des Händlers gegenüber seinen Kunden. Da Elektrogeräte oft als Geschenke weitergegeben werden, bittet TEDi seine Kunden zudem darum, im Bekannten- und Familienkreis nachzufragen, ob dort eventuell das betroffene Modell im Einsatz ist.

Es ist wichtig, dass die Warnung eine möglichst große Reichweite erzielt, damit kein Gerät unbemerkt in einem Haushalt verbleibt. Für alle, die unsicher sind oder weitere technische Fragen zum Rückruf haben, hat der Händler verschiedene Kommunikationskanäle eingerichtet. Der Kundenservice ist telefonisch unter der Nummer +49 231 55577-0 erreichbar, sodass Betroffene eine direkte Beratung erhalten können. Alternativ kann eine schriftliche Anfrage per E-Mail an die Adresse info@tedi.com gesendet werden.

Die Sicherheit im Haushalt hat oberste Priorität, und die schnelle Kommunikation solcher Rückrufe ist ein wesentlicher Teil des modernen Verbraucherschutzes, um langfristige Schäden zu verhindern





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