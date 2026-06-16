Teelicht-Laterne TOFSAND von IKEA: Ein Deko-Objekt für stimmungsvolle Abende

Die Teelicht-Laterne TOFSAND von IKEA ist ein elegantes und verspieltes Deko-Objekt, das perfekt für stimmungsvolle Abende geeignet ist. Mit seiner hochwertigen Optik und seinem bernsteinfarbenen Leuchten erinnert es an gemütliche Winterabende. Die Laterne ist auch wind- und wetterfest und kann sowohl aufgehängt als auch aufgestellt werden.

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Die rosafarbene Teelicht-Laterne "TOFSAND" von IKEA erinnert an ein Accessoire aus einem englischen Herrenhaus und bringt genau diesen eleganten, verspielten Mix zu euch nach Hause. Drinnen wie draußen macht sie eine gute Figur und passt perfekt zum aktuellen Pastell- und Landhaus-Trend. Jetzt bei Das Modell punktet mit Leichtigkeit und einem verspielten Look, der schnell Wärme in den Raum bringt. Gerade in Kombination mitbei Breuninger anschauen.

Mit seiner hochwertigen Optik wird es schnell zum Hingucker in modernen Wohnräumen und sorgt ganz nebenbei für entspannte Atmosphäre. Das bernsteinfarbene Leuchten erinnert an gemütliche Winterabende und funktioniert mit normalen Teelichtern genauso gut wie mit Maxiteelichtern. Ein Deko-Objekt, das nicht laut sein muss, um Wirkung zu zeigen - perfekt für stimmungsvolle Abende.

Jetzt Die NUPTIO-Laternen aus mattem Schwarzmetall und handgefertigtem Rauchglas sehen aus, als wären sie für genau diesen einen perfekten Abend gemacht worden - egal ob auf dem Esstisch, am Kamin oder draußen auf der Terrasse. Dank der Hurrikan-Glaskuppel halten sie auch Wind und Wetter stand, und der Metallring macht sie genauso gut zum Aufhängen wie zum Aufstellen. JetztDie 10 besten Mittelalter-Serien aller Zeiten “The Handmaid's Tale”: Nur wer aufmerksam zugeschaut hat, kommt durch das Quiz





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