Öko-Test hat Teelichter aus Paraffin, Bienenwachs und anderen Materialien untersucht. Während günstige Varianten von dm, Edeka und Ikea mit 5 Cent pro Stück schadstoffarm sind, wurden in vielen Produkten Blei und Nickel nachgewiesen. Kritisch bleibt die Aluminiumschale, die nicht recycelt wird und oft im Restmüll landet.

Wenn es jetzt im Herbst draußen immer früher dunkel wird, können wir es uns daheim mit ein paar Kerzen umso gemütlicher machen. Besonders praktisch sind dabeiTeelichter bei Öko-Test: Längst nicht alle Produkte konnten überzeugen Im Test waren 15 Teelichter mit Paraffin , fünf aus Bienenwachs und vier aus anderen Wachsen wie Raps oder pflanzlichem Stearin.

Pro Stück kosteten sie zwischen 4 Cent und 1,11 Euro.von Ikea. Alle drei kosten nur 5 Cent pro Stück, zeigten keine auffälligen Schadstoffe und brannten im Test einwandfrei. Abzug gab es allerdings für die. Die ist nämlich alles andere als nachhaltig: Sie endet in der Regel im Restmüll, da sie offiziell nicht als Verpackung gilt.

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Dort wird das Aluminiumschälchen nicht wiederverwertet.. Beim Abbrennen der Kerzen können diese Schwermetalle, die gesundheitliche Risiken bergen, in die Raumluft gelangen. Daneben wurden in 13 weiteren Produkten Blei und Nickel nachgewiesen. Für wohlige Abende muss man also nicht tief in die Tasche greifen.