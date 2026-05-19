Teen killers targeted San Diego Mosque, killed 3, threatened suicide, one was wrestling star

Teen killers Cain C. (17) and Caleb V. (18) used Nazi-Symbols and islamophobic messages to attack a mosque. One of the killers was a wrestling star. Three people were killed and they fled in a white BMW. The two suspects were found dead in the back seat. Further investigations revealed a can of soup can with an 'SS' symbol along with the names of the killers and hateful text messages on their weapons.

Sie waren noch nicht erwachsen, aber schon voller Hass: Die mutmaßlichen Killer Cain C. (17) und Caleb V. (18) sollen am Montag eine Moschee in San Diego angegriffen und drei Menschen getötet haben.

Laut 'New York Post' hinterließen die Täter Nazi-Symbole und islamfeindliche Botschaften. Einer der Verdächtigen war ein talentierter Wrestler an seiner Schule.auf das Islamische Zentrum von San Diego eröffnet haben. Panik brach aus, Gläubige und Kinder rannten um ihr Leben. Drei Menschen wurden getötet.

Unter den Opfern: Sicherheitsmitarbeiter Amin Abdullah, Vater von acht Kindern. Ermittler gehen davon aus, dass er mit seinem mutigen Eingreifen weitere getötet hat. Die Schützen flohen anschließend in einem weißen BMW. Wenig später entdeckten Polizisten die zwei Jugendlichen einige Straßen von der Moschee entfernt tot im Wagen – nach bisherigen Erkenntnissen starben sie durch selbst zugefügte Schussverletzungen.

Neben dem Auto fanden Ermittler zudem einen Benzinkanister mit einem 'SS'-Symbol. Schriften im Fluchtwagen sicher.

Außerdem sollen Hassbotschaften auf den verwendeten Waffen gestanden haben. Einer der Jugendlichen habe zudem einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem von 'racial pride' (Ratenzolle) die Rede gewesen sei. Kurz vor der Tat hatte die Mutter eines der Jugendlichen selbst die Polizei alarmiert. Sie meldete ihren Sohn laut Behörden als vermisst und suizidgefährdet. plusieurs.

Einer der mutmaßlichen Täter, Cain C. (17), besuchte laut 'New York Post' die Madison High School in San Diego und galt dort als talentierter Wrestler. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen den Jugendlichen mit Medaillen und Sportpokalen. Sein Großvater David C. (78) sagte der Zeitung: 'Es tut uns sehr leid, was passiert ist. Wir wissen ebenso wenig wie alle anderen. Es ist Schock.





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