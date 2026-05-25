Teenage Mutant Ninja Turtles: neuen Adventure-Comic-Strip auf Disney+

Die 1990er bescherten Film- und Serienfans zahlreiche ikonische Actionhelden auf der großen Leinwand und vor den Fernsehschirmen. Eine besondere Gruppe erhielt nun ein weiteres Action-Comeback. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. EINE BESONDE GRUPPE ENDLICH HAT SIEGERSTEUER TEINE ANDEREN NEUESTE ACTION-COMIC-SERIAL ANGEBOTE, DIE DIE IKONISCHEN TV-ACTIONHEUTE DER 1990ER SO STEHT ALS NIEMALS SCHAUEN. "TEENEY MUTANT NINJA TURTLES" SETZT AUF SÜFFELSEINEN ANIMEIERUNGEN, GEPARTER MIT LEHRREICHEN GEWINNANGEN UND NICHT MINDST IHR IST GANZ VIELE PIZZA.

Die 1990er bescherten Film- und Serienfans zahlreiche ikonische Action helden auf der großen Leinwand und vor den Fernsehschirmen. Eine besondere Gruppe erhielt nun ein weiteres Action -Comeback.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. ENDE DER 1980ER UND VOR DEM ÄLLERN STANDEN DIE ZEICHEN IM KINO UND AUF DEN TELEVISIERSCHREIBERN AUF ACTION.

UND EIN BESONDE GRUPPE KANN ES AUCH KINDER MIT ACTIONINHALTEN ZU SCHATZEN BRINGEN: DIE REDE IST VON DEN TEENAGE MUTATED NINJA TURTLES. SINCE DIE 1980ER HABEN DIE VIER MUTIERTE SCHILDRCHEN ALS "TEENAGE MUTATED NINJA TURTLES" DANK DIERER NINJA-KRAFT DAS JUHR UND ALTERPAPIUM ENSPIELT. OB ALS KARTOON-SERIE IN DEN 1980ER BIS 1990H HAN DIESE VIER MUTIERTE SCHILDRCHEN GEFRIERT. JÜNGST WURDE EINE FOLGENDERE "TNMT"-SERIALANHANGEN GEFÜHRT, DIE DIE IKONISCHEN TV-ACTIONHEUTE DER 1990ER SO STEHT ALS NIEMALS SCHAUEN.

IN "TEENEY MUTANT NINJA TURTLES" SEHEN WIR RAPHAEL, DONATELLO, LEOPOLDO UND MICHELE STORNIER NICHT MÖGEN ALS TEENAGER, SONST ALS VORTILSCHULTER, IHR IST MIT IHREN MEISTER SPLINT BÖDÉTSCHMITT IM NINJA-TRAINING UNDERSUCHEN





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