Der Roller war offenbar manipuliert und erreichte auf dem Prüfstand ein überraschendes Tempo.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg war am Mittwoch ein Teenager deutlich zu schnell mit seinem E-Scooter unterwegs – auf der Flucht vor der Polizei. Dieser E-Scooter war deutlich schneller als erlaubt: In Schwarzenbek soll ein 15-Jähriger am Mittwochmorgen versucht haben, vor der Polizei zu flüchten.

Bei einer späteren Überprüfung des Rollers stellten die Beamten fest, dass dieser eine Geschwindigkeit von 71 km/h erreichen konnte. Gegen 8.50 Uhr war eine Polizeistreife in Schwarzenbek auf der Kerntangente aus Richtung Schule in Richtung Grabauer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich fiel den Beamten ein E-Scooter auf, der offenbar kein Versicherungskennzeichen hatte. Der Fahrer bog in die Grabauer Straße ab und fuhr dort auf dem Gehweg weiter.

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Als die Beamten zur Kontrolle aufschließen wollten, soll der Jugendliche den Streifenwagen bemerkt und seinen E-Scooter stark beschleunigt haben. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es den Polizisten, den Roller zu stoppen. Weitere Fluchtversuche soll der Jugendliche daraufhin unterlassen haben. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 15-Jährigen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg.