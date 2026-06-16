Teenager stellt sich nach Schüssen bei Kulturfest in Göttingen selbst bei Polizei - Ermittlungen laufen weiter

Während der "Nacht der Kultur" in Göttingen eskalierte ein Familienstreit zu Schüssen, ein Polizist wurde schwer verletzt. Nach einer europaweiten Fahndung stellte sich ein 16‑jähriger Verdächtiger eigenständig bei der Polizeiwache. Die Mordkommission prüft weiterhin Motiv und Hintergründe.

Am Samstagabend kam es in der Göttinger Innenstadt zu einem dramatischen Zwischenfall, der die Stadt erschütterte. Während der jährlich stattfindenden "Nacht der Kultur", an der tausende Besucher teilnahmen, eskalierte ein Streit zwischen zwei verfeindeten Großfamilien am Rande des Festgeländes.

Die Auseinandersetzung geriet schnell außer Kontrolle und mündete in Schüsse, die einen Polizeibeamten schwer verwundeten. Der Beamte wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er zunächst auf der Intensivstation behandelt wurde. Die Ärzte kämpften um sein Leben, konnten den Zustand aber stabilisieren, sodass er heute nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Der Vorfall löste sofort eine massive Polizeipräsenz aus, und die Stadtverwaltung verhängte eine Sperrzone, um weitere Gewalt zu verhindern.

Die Ermittlungen standen von Beginn an im Fokus der lokalen und überregionalen Strafverfolgungsbehörden. Aufgrund der Schwere des Vorfalls - Verdacht auf versuchten Totschlag - wurde ein europäischer Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Schützen erlassen. Die Fahndung erstreckte sich zunächst über ganz Deutschland und sogar in benachbarte Länder. Ein Großaufgebot aus Polizeikräften, Kriminaltechnikerinnen und -technikern, sowie Spezialeinheiten, wurde mobilisiert, um den Täter zu finden.

Trotz intensiver Spurensicherung, Zeugenbefragungen und Videoauswertungen blieb die gesuchte Person zunächst unbekannt. Die Polizei Göttingen richtete hierfür eine eigens dafür zuständige Mordkommission ein, die unter Leitung erfahrener Kommissare arbeitet und sämtliche Aspekte des Falles beleuchtet, von den Hintergründen des Streits bis zu den genauen Abläufen der Schüsse. Unerwartet kam es am frühen Dienstagabend zu einer Wendung, die die Ermittlungen entscheidend beeinflusste: Ein 16‑jähriger Jugendlicher stellte sich freiwillig in Begleitung seines Rechtsanwalts bei der Polizeiwache in Göttingen.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen umgehend fest und informierten die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Laut den offiziellen Mitteilungen sei der junge Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gesucht worden. Die Öffentlichkeit reagierte gemischt - während einige das selbstständige Erscheinen des Jugendlichen als Zeichen von Reue werten, kritisieren andere die Kurzfristigkeit der Ermittlungen und fordern eine transparente Aufklärung. Das Motiv des Schusses, die genauen Beziehungen zwischen den Familien und mögliche Vorstrafen des Täters bleiben Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Die Mordkommission arbeitet weiterhin eng mit forensischen Experten zusammen, um ballistische Analysen und DNA‑Spuren auszuwerten. Die Stadt Göttingen hofft, durch die rasche Festnahme und die fortlaufende Aufklärung das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen





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