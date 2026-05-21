Teenager survives car rollover in Germany, police suspect speeding

An 18-year-old driver survived a car rollover in Monheim am Rhein but suffered significant damage to his vehicle. According to preliminary police findings, the suspect driver may also have been speeding.

Bei dem schweren Unfall in Monheim am Rhein entstand am Auto Totalschaden. Ein 18-jähriger Fahrer verliert in Monheim die Kontrolle, sein Auto überschlägt sich. Wie durch ein Wunder bleibt er unverletzt.

Gleich mehrere Schutzengel hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend (20. Mai 2026) in Monheim am Rhein. Er verlor bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen, der sich daraufhin überschlug. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Gegen 22.00 Uhr war der junge Mann mit seinem Hyundai i20 auf der Alfred-Nobel-Straße unterwegs, als er zum Überholen ansetzte. Laut den Ermittlungen der Polizei beim Versuch auszuweichen, kam er von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Grünfläche, auf der sich der Hyundai überschlug, ehe er gegen eine Mauer prallte und auf der Seite liegen blieb. Mitarbeiter des Werkschutzes einer ansässigen Firma sahen den Unfall und alarmierten sofort Rettungskräfte und die Polizei.

Vor Ort dann die große Erleichterung: Der 18-Jährige war unverletzt. Sein Auto erlitt jedoch einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Auch die Polizei schätzt den Schaden auf eine mittlere vierstellige Summe. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.

Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der 18-Jährige deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h gefahren ist. Nun muss die Führerscheinstelle entscheiden, ob er seinen Führerschein behalten darf





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