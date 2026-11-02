Tegut Insolvenzfazit: Übernahme, Schließungen und Terminplan 2026

Detaillierter Überblick über den Tegut Insolvenzfazit: Übernahme durch Rewe, Edeka, Tante Enso sowie Schließungen in Augsburg, Fulda und Bayern bis 2027.

Der Niedergang der Supermarktkette Tegut hat sich beschleunigt und mündet in einer umfassenden Neuordnung des Marktanteils in Deutschland. Nachdem bereits in der Vergangenheit einzelne Standorte geschlossen wurden, ist der Prozess der Liquidation nun in einer kritischen Phase angekommen. Ein markantes Beispiel ist die Schließung des Marktes in der Ludwigstraße in der Augsburger Innenstadt, die bereits Ende Mai 2026 vollzogen wurde. Dies ist nur ein erstes Zeichen für die tiefgreifenden Veränderungen, die sich derzeit an den noch verbliebenen Tegut-Standorten abzeichnen. Betroffen sind nicht nur bayerische Filialen, sondern das gesamte Netz des Unternehmens, dessen Überreste nun schrittweise an andere Handelskonzerne übergehen oder dauerhaft schließen müssen.

Detaillierter Zeitplan für Schließungen und Nachfolger

Die künftige Struktur der verbleibenden Tegut-Märkte ist durch klare, aber harte Termine definiert. Die bisherige Eigentümerin, die Schweizer Genossenschaft Migros Zürich, hat im Oktober die wichtigsten Entscheidungen zur Weiterveräußerung der Filialen getroffen. Seit Mitte Oktober ist offiziell bestätigt, dass 36 Standorte an die Dorfsupermarkt-Kette Tante Enso verkauft werden sollen. Der größte Teil der verbliebenen Märkte, nämlich 178 Filialen, geht an die Edeka-Gruppe. Zusätzlich wurden 38 Märkte an die Rewe Group übertragen. Diese Aufteilung betrifft die meisten der noch operativen Geschäfte, doch es bleiben Lücken in der Abdeckung offen, die nun gelöst werden müssen.

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Für die Filialen, für die bis dato keine Käufer gefunden wurden, läuft ein weiterläufiges Bieterverfahren. Laut Angaben von Migros Zürich waren Mitte Oktober für 36 Tegut-Filialen noch keine Nachfolger identifiziert. Das Unternehmen betonte, dass man weiterhin bestrebt sei, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für diese Standorte eine tragfähige Lösung zu finden. Sollte bis zum 19. Dezember 2026 kein Interessent gefunden werden, müssen diese Märkte geschlossen werden. Der letzte Standort der Tegut-Zentrale in Fulda wird seinen Betrieb zum 31. März 2027 vollständig einstellen, was das Ende der Marke Tegut als eigenständiges Unternehmen markiert.

Regionale Verteilung der Supermarkt Übernahme in Bayern

In Bayern, wo Tegut eine lange Tradition und eine dichte Filialstruktur hatte, sind die Auswirkungen besonders spürbar. Eine Überprüfung der aktuellen Situation über die Webseite "Wie geht's weiter?" und den Marktfinder zeigt ein gemischtes Bild. Viele Standorte werden zwar von anderen Handelsunternehmen übernommen, sind jedoch derzeit entweder endgültig geschlossen oder vorübergehend für Umbauarbeiten durch den künftigen Betreiber gesperrt. Andere Filialen in der Region haben weiterhin geöffnet. In Unterfranken beispielsweise wird der Markt in Bad Brückenau, gelegen im Gänsrain 1, an Rewe übergeben. Ebenfalls in Unterfranken wird der Standort in der Bodelschwinghstraße 1 in Karlstadt sowie die Filiale in der Erlabrunnerstraße 36 in Margetshöchheim von Rewe übernommen.

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Die Verteilung auf die verschiedenen Netzwerke ist regional unterschiedlich ausgeprägt. In den Bereichen um Bad Königshofen im Grabfeld, Bad Neustadt an der Saale, Eibelstadt und Estenfeld am Zehnthügel 2 sind keine Übergaben an einen konkreten Nachfolger benannt. Auch in Gemünden am Main, Marktheidenfeld und Oberelsbach fehlen bisher Angaben zu einer Übernahme. In der Großregion Würzburg, einschließlich Zellerau an der Frankfurter Straße 18, sind keine Übergaben für die jeweiligen Standorte geplant oder bekannt. Dies deutet darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der unterfränkischen Märkte geschlossen wird oder für den weiteren Betrieb keine Käufer gefunden wurden.

Die Situation in Oberfranken und im Raum Coburg ähnelt der in Unterfranken. Die Filialen in Coburg an der Neustadter Straße 9b haben noch geöffnet, aber auch hier ist keine Übergabe benannt. In der Metropolregion München hingegen zeigt sich ein klareres Bild der Übernahme durch bestehende Konkurrenten. Mehrere Standorte wurden bereits an Edeka oder Netto übernommen. So befindet sich ein von Edeka übernommener Markt in der Rheinstraße 1, einer weiteren an der Thomas-Dehler-Straße 15, ein dritter an der Wolfratshauser Straße 90 und einer in der Belgrad-Straße 59. Zudem übernahm Netto den Markt in der Passauerstraße 183 und einen weiteren in Ingolstadt an der Eriagstraße 11a. Der Markt in Bamberg an der Ludwigstraße 25 wurde ebenfalls von Edeka übernommen.

Schließung der Märkte und Status der Filialen

Neben den offenen Fragen zu den noch verbliebenen Filialen haben zahlreiche Tegut-Märkte bereits den Betrieb eingestellt. Seit spätestens dem 30. Oktober sind die mittelfränkischen und weitere unterfränkische Filialen geschlossen. In Mittelfranken wurde der Markt in Ansbach an der Rettistraße 3, der Standort in Erlangen an der Wladimirstraße 1-3 sowie die Filiale in Fürth an der Herrnstraße 26 von Edeka übernommen. Diese Märkte sind nun Teil des größten deutschen Lebensmittelhandelskonzerns und werden unter der Edeka-Marke weitergeführt. In Unterfranken sind ebenfalls Märkte in Bad Neustadt an der Saale und Burgsinn geschlossen.

Gleichzeitig wird ein Teil der Schließungen an den neuen Inhaber Tante Enso übergeben. Dieser nimmt die kleineren, oft dörflich geprägten Standorte in die eigene Struktur auf. Die Übernahme durch Tante Enso betrifft unter anderem den Standort in Dittelbrunn im Büttnerstrich 4, den Markt in Gerolzhofen an der Schallfelder Straße 38, die Filiale in Kolitzheim im Lachenbrunnweg 1 sowie den Standort in Nüdlingen im Mühlweg 4. Darüber hinaus übernahm Edeka den Markt in Würzburg an der Virchowstraße 2. Diese Verteilung zeigt, dass der Markt für die Tegut-Standorte stark fragmentiert ist und unterschiedliche Strategien der Nachfolgeunternehmen verfolgt werden. Die Liste der Übergaben erhebt keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, doch sie vermittelt ein klares Bild des sich auflösenden Netzwerks.