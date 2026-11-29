Experte Torsten Brämer erklärt, wann Teichpumpen frostgeschützt gelagert werden müssen und wie die korrekte Positionierung im Teich die Temperaturschichtung für Fische erhält.

Fischhalter und Gartenbesitzer sollten ihre Teichpumpen nicht einfach bei sinkenden Temperaturen weiterlaufen lassen. Je nach Modell drohen schwere Frostschäden an der Technik. In Fischteiche n kann eine falsche Positionierung der Pumpe zusätzlich zu einem Problem werden. Ob die Pumpe im Wasser verbleiben darf, hängt von mehreren Faktoren ab.

Herstellerangaben zur Frostsicherheit

Torsten Brämer, Gründer der Online-Garten-Community "Wir sind Garten", stellt klar, dass nur Pumpen im Wasser bleiben dürfen, die vom Hersteller ausdrücklich als frostsicher ausgewiesen sind. Diese Regelung gilt auch für angeschlossene Schläuche und Leitungen. Ohne diese explizite Freigabe besteht die Gefahr von Beschädigungen durch eisige Temperaturen.

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Teichpumpen übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Manche bewegen Wasser durch eine Filteranlage. Andere Modelle speisen einen Bachlauf, einen Wasserfall oder eine Fontäne. Auch technisch unterscheiden sich die Geräte erheblich. Tauchpumpen stehen direkt im Wasser, während andere Modelle außerhalb des Teichs arbeiten. Daher lässt sich nicht pauschal sagen, welche Pumpe niedrige Temperaturen verträgt.

Korrekte Platzierung für die Fischgesundheit

Wenn eine geeignete Pumpe weiterläuft, darf sie im Fischteich nicht an der tiefsten Stelle sitzen. Wasser mit etwa vier Grad Celsius sinkt nach unten. Dort können sich Fische in vergleichsweise wärmeres Wasser zurückziehen. Eine kräftige Pumpe am Grund kann diese Temperaturschichten vermischen.

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Dadurch wird das wärmere Wasser nach oben transportiert, was für die Fische nachteilig ist. Brämer empfiehlt deshalb, die Pumpe deutlich höher anzubringen. Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe sollte ein Fischteich mindestens einen Meter tief sein, um stabile Lebensbedingungen zu gewährleisten.

Fachgerechte Lagerung und Wartung

Nicht frostsichere Pumpen sollten ausgebaut, gereinigt und frostfrei gelagert werden. Wie das Gerät aufbewahrt werden muss, hängt ebenfalls vom Modell ab. Manche Pumpen gehören gereinigt und trocken aufbewahrt. Andere benötigen ein Wasserbad, damit bestimmte Dichtungen nicht austrocknen. Die Einhaltung dieser Hinweise schützt die Technik vor irreparablen Schäden.