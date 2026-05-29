Teilnahme der Iraner an der WM: Unklarheit über Visa-Anträge

Der iranische Fußballverband erwartet eine zeitnahe Entscheidung bezüglich der Visa-Anträge der Spieler für die Einreise in die USA. Die Teilnahme der Iraner an der Weltmeisterschaft bleibt weiterhin ungewiss.

Die Teilnahme der Iraner an der Weltmeisterschaft in den USA , Mexiko und Kanada bleibt weiterhin ungewiss. Der iranische Fußball verband hat eine Email an die FIFA geschickt, um den Status der Visa-Anträge der Spieler für die Einreise in die USA zu erfragen.

Der Vizepräsident des Verbandes, Mehdi Mohammad Nabi, bestätigte am Rande des Länderspielerfolgs gegen Gambia, dass die FIFA geantwortet habe, dass die Ergebnisse in dieser Woche kommuniziert werden. Es bleibt jedoch unklar, ob die Entscheidung der USA bis Sonntag vorliegen soll oder ob sich Nabi auf die kommende Woche bezog. Die Iraner hatten ursprünglich ihr Camp in Tucson/Arizona geplant, wollen aber nun ihr WM-Quartier in Tijuana/Mexiko beziehen. Die drei Vorrundenspiele finden jedoch in den USA statt.

Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand, seit die USA und Israel Ende Februar begannen, den Iran zu bombardieren. Obwohl derzeit eine fragile Waffenruhe eingehalten wird, bleibt die Teilnahme der Iraner an der Weltmeisterschaft weiterhin ungewiss





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