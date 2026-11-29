Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus rechnet nach der Einigung mit seinen Gläubigern über einen Schuldenschnitt nicht mehr mit einem steigenden Ergebnis.

Nach der Einigung mit Gläubigern über eine Restrukturierung samt Schuldenschnitt rechnet der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus in diesem Jahr nicht mehr mit einem steigenden operativen Ergebnis.

Beim Berliner Kabelnetzbetreiber und Glasfaseranbieter Tele Columbus sollen Gläubiger auf Forderungen in Milliardenhöhe verzichten. Wer frisches Geld nachschießt, wird neuer Eigentümer. Beim Berliner Kabelnetzbetreiber und Glasfaseranbieter Tele Columbus sollen Gläubiger auf Forderungen in Milliardenhöhe verzichten. Wer frisches Geld nachschießt, wird neuer Eigentümer.

Advertisement

Der Berliner Kabelnetzbetreiber Tele Columbus rechnet nach der jüngsten Einigung mit seinen Gläubigern über einen Schuldenschnitt nicht mehr mit einem steigenden operativen Ergebnis. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll 2026 auf dem Niveau des Vorjahres, also bei rund 128 Mill. Euro landen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Zuvor hatten die Berliner noch einen Anstieg im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich erwartet.