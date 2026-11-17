Rund 8000 Ehrenamtliche bieten in der Telefonseelsorge deutschlandweit anonyme Unterstützung. Hintergrund zu Einsatzgebieten und den Anforderungen an das Personal.

Fast 8.000 Ehrenamtliche engagieren sich in Deutschland derzeit aktiv im Bereich der Telefonseelsorge. Sie stehen den Menschen rund um die Uhr zur Verfügung, wenn diese den Hörer in Momenten tiefer Verzweiflung, Einsamkeit oder Angst ergreifen. Diese anonyme hotline fungiert als unverzichtbare Stütze, die hilft, überwältigende Gedanken zu sortieren und in akuten Notlagen als fremde Retter einzugreifen.

Anonymität und geschützter Raum

Die angehende Seelsorgerin aus Potsdam möchte anonym bleiben, was für den Beruf essenziell ist. Kein Bild, keine Bewertungen und keine Informationen über den Aufenthaltsort sollen den Helfern zugeordnet werden können. Im November startet die 39-Jährige ihre Ausbildung in Potsdam, um diese Rolle professionell auszufüllen. Neben ihr sitzt ein 55-jähriger Kollege, der seit circa drei Jahren bereits Anrufer unterstützt.

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Dieser erfahrene Ehrenamtliche beschreibt die Tätigkeit als wohltuende Öffnung in einer sonst verschlossenen Gesellschaft. Er betont, dass tiefste Emotionen wie Ohnmacht oder Hoffnungslosigkeit in diesem geschützten Raum zugelassen werden dürfen. Häufig würden Menschen zu Hause einen Deckel auf ihre Verzweiflung setzen. Die Telefonseelsorge biete daher einen echten Mehrwert, da die Krise nicht allein bewältigt werden muss und ein Schritt nach vorne möglich ist.

Gigantisches Aufkommen in den Wintermonaten

Der Bedarf an psychologischer Erstberatung ist statistisch enorm hoch. Im vergangenen Jahr gingen bundesweit rund 1,3 Millionen Anrufe bei den verschiedenen Telefonseelsorge-Stellen ein. Zusätzlich wurden fast 100.000 Kontakte per E-Mail und Chat abgewickelt. Die regional organisierten Stellen arbeiten oft zusammen, um die Anrufer zu beantworten, was jedoch nicht immer reibungslos verläuft.

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Besonders in der dunklen Jahreszeit und vor Weihnachten steige die Nachfrage signifikant an, wie Aussagen aus Potsdam bestätigen. Viele Hilfesuchende müssen dabei lange in Warteschleifen verbringen. Koordinatorin Beate Müller betont, dass der Bedarf riesig sei und daher ständig neuer Nachwuchs gesucht wird. Die Dankbarkeit der Anrufer sei jedoch deutlich hörbar, sobald jemand am anderen Ende der Leitung meldet.

Regelmäßige Supervision und praktischer Rat

Um die emotionale Belastung für das Personal gering zu halten, finden regelmäßige Gruppentreffen der Ehrenamtlichen statt. Dort tauschen sie sich aus und sprechen auch über Telefonate, die sie besonders bewegt haben. Dies ist wichtig, da die Gespräche am Telefon häufig hochemotional verlaufen. Der 55-Jährige hervor, dass jede am Telefon gefallene Träne wertvoll sei, da sie den Druck vom Herzen nehme.

Nach dem Gespräch steht oft die Frage im Raum, was dem Anrufer im Moment guttun würde. Konkrete Vorschläge reichen vom Badnehmen, Spazierengehen oder Tee kochen bis hin zum Gespräch mit dem Partner. Manchmal wird sogar eine konkrete Adresse zu einer Anlaufstelle, etwa der Trauerberatung, übergeben. Ziel ist es, Mut zu machen und dem Ratsuchenden eine Idee zu geben, wie er den weiteren Tag bewältigen kann.

Vorteile für die Helfer selbst

Auch die ehrenamtlichen Seelsorger ziehen persönliche Vorteile aus ihrer Tätigkeit. Die 39-Jährige Ausbildungsteilnehmerin schätzt die Achtsamkeit, die sie erlernt. Sie könne sich besser auf das Jetzt besinnen und vermeiden, in Negativspiralen zu verfallen. Von der Ausbildung erwarte sie zudem Rüstzeug, um auch im privaten Leben souveräner mit schwierigen Situationen umgehen zu können.

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Für den 55-Jährigen ist die Tätigkeit eine Bereicherung, da er immer neue Perspektiven auf seelische Ausnahmesituationen entdeckt. Er fühlt sich beglückt über die Vielfalt der Ansätze, die sein eigenes Handeln erweitern. Nach einem Dienst schiebt er sein Fahrrad nach Hause, statt zu fahren. Diese Routine dient ihm dazu, noch Luft zu schnappen und das Erlebte innerlich verarbeiten zu lassen, bevor er in den Alltag zurückkehrt.