Telekom-Aktie: Chipwerte fallen – doch die Telekom steigt an die DAX-Spitze

15 Kaufen, 2 Halten, 0 Verkaufen. Ø-Kursziel und Fair Value von InvestingPro liegen jeweils rund ein Drittel über dem Kurs. Der Dienstag gehörte nicht den Technologiewerten: Nach der kräftigen Erholung zum Wochenauftakt gaben Chipwerte wie Infineon und Siemens Energy deutlich nach, dazu kamen Sorgen vor neuen US-Importzöllen.

Die Telekom stemmte sich dagegen und schloss auf dem Tageshoch. Ebenfalls vorn lagen Beiersdorf , SAP und die Deutsche Börse . Vom 52-Wochen-Hoch bei 34,36 Euro ist die Aktie trotz des Plus noch rund 22 % entfernt, vom Tief bei 23,53 Euro hat sie sich dagegen deutlich gelöst.

Also read Dax aktuell: „Erholung auf Bewährung“ – Dax öffnet im Plus

Strategisch hatte die Telekom zuletzt mit einer Beteiligung auf sich aufmerksam gemacht: Ihr Wagniskapital-Arm T.Capital Tech Fund investierte vergangene Woche 100 Millionen Euro in das französische Software-Unternehmen Mistral AI. Die Telekom sprach von einem ersten Schritt zu einer strategischen Partnerschaft. Gemeinsam wollen beide Unternehmen und Behörden in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI-Anwendungen unterstützen.

Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan betonte, Europas Wettbewerbsfähigkeit hänge davon ab, ob leistungsstarke KI entwickelt und eingesetzt werden könne.liegt rund 34 % über dem Kurs, die Ziele reichen von 28 bis 43 Euro. Zuletzt bestätigte Barclays am 11. November die Kaufempfehlung und hob das Ziel leicht auf 33 Euro an, BofA senkte es dagegen bei weiterhin „Kaufen“ von 36 auf 32 Euro. Bernstein hatte die Aktie im September auf „Hold“ abgestuft.

Auch das Fair-Value-Modell von InvestingPro sieht Luft nach oben: Es taxiert die Aktie auf 35,98 Euro – bei niedriger Unsicherheit der Modelle. Mit einem KGV von gut 14 und einer Dividendenrendite von 3,1 % ist die Aktie moderat bewertet. Operativ hatte die Telekom Anfang November überzeugt: Im dritten Quartal verdiente der Konzern 0,63 Euro je Aktie und übertraf die Erwartungen von 0,60 Euro, der Umsatz lag mit 31,1 Milliarden Euro über der Prognose von 30,45 Milliarden Euro.

Advertisement

An der Börse gab die Aktie am Tag der Zahlen dennoch 3,2 % nach. Die nächsten Zahlen folgen am 25. Februar 2027. Die Aktie notiert bei nur ~78 % ihres 52-Wochen-Hochs und beim rund 13-Fachen des Gewinns, während faire Analystenziele ~35-40 % Aufwärtspotenzial andeuten .

T-Mobile US steigerte die Serviceerlöse im Q1 2026 um ~11 %, was der Gruppe half, die Jahresprognose anzuheben. Nach einem 52-Wochen-Tief nahe 24 € Ende Juni hat sich die Aktie mit ~10 % im vergangenen Monat erholt – die Dynamik kehrt zurück. Im Q1 2026 stieg das bereinigte Ergebnis organisch um ~7 %, T-Mobile US erzielte 11 % Serviceumsatzwachstum, das Management hob die Jahresprognose an. Die KI hält die Telekom seit dem 1.

August in beiden Strategien, jeweils mit einem Einstieg bei 26,76 Euro – derzeit 0,2 % im Plus. Offen gesagt: Hidden Champions Germany liegt seit dem Live-Start hinter dem DAX zurück. Die Begründungen – samt der dort genannten Kursziele und Kennzahlen – stammen aus dem Aufnahmezeitpunkt. Die KI prüft ihre Auswahl beim monatlichen Rebalancing, das nächste Mal zum 1.

Dezember. Quelle: InvestingPro / ProPicks-KI. Die Kennzahlen in den Begründungen stammen aus dem jeweiligen Aufnahmezeitpunkt. Rendite je Strategie=jeweiliger KI-Einstiegskurs bis Xetra-Schlusskurs vom 24.11.2026; Strategie-Kennzahlen Stand 25.11.2026.

Beide Strategien sind seit Jan. 2025 live – die Renditen sind Live-Werte, kein Backtest. Der Blick in den Chart: Die steigende 20-Tage-Linie hat die Telekom-Aktie zuletzt mehrfach aufgefangen. Am 19. November lag das Tagestief mit 26,03 Euro praktisch auf der Linie , am 20.

November mit 26,10 Euro ebenfalls . Am Dienstag fiel die Aktie bis 26,20 Euro, nur 0,03 Euro unter die Linie, und schloss mit 26,82 Euro auf dem Tageshoch. Ganz exakt ist die Marke nicht: Am 23. November rutschte das Tief mit 25,91 Euro kurz darunter, der Schlusskurs lag aber wieder darüber.

Advertisement

Wir haben die Finanz-KITageschart der Deutsche Telekom Aktie mit dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt : Die Tiefs vom 19. , 20. und 24. November lagen direkt an der Linie, am 24. November schloss die Aktie mit plus 2,2 Prozent bei 26,82 €.

Stand: Xetra-Schluss 24.11.2026, 17:38 UhrEin Rutsch unter die 20-Tage-Linie wäre ein Rückschlag. Scheitert die Aktie erneut unter 27,30 Euro, könnte die Bewegung laut WarrenAI in eine Seitwärtsphase kippen. Quelle: WarrenAI / InvestingPro, Chartanalyse vom 25.11.2026, 08:09 Uhr; Kurse: Xetra-Tageskerzen, Schlusskurs vom 24.11.2026 . Automatisch generierte Chartanalyse, keine Anlageberatung.

Charttechnik ist eine Orientierung, kein Automatismus. Daten: Investing.com / InvestingPro , Stand 25.11.2026 . Fair Value=InvestingPro-Modell .

Konsens: 15 Kaufen / 2 Halten / 0 Verkaufen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können.und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.