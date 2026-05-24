Telekom Baskets Bonn verpassen Playoff-Halbfinale-Einzug

Die Telekom Baskets Bonn haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga verpasst. Nach einer schwachen Auswärtspartie in Würzburg müssen sie am kommenden Mittwoch in Bonn gegen die Fitness First Würzburg Baskets um den Einzug ins Finale kämpfen.

Die Telekom Baskets Bonn haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff -Halbfinale der Basketball-Bundesliga verpasst. Nach ihrer 70:82 (31:36)-Auswärtsschlappe in Würzburg kommt es zum Showdown am Rhein.

Spiel drei hatten die Rheinländer in der 'Best of five'-Serie gegen die Fitness First Würzburg Baskets mit einem starken dritten Viertel (19:7) noch drehen können und sich so eine 2:1-Serienführung erkämpft. Das gelang ihnen am Sonntag beim ersten Matchball gegen die Hausherren nicht mehr - im Gegenteil: Der Rückstand von fünf Punkten zur Halbzeit wuchs vor dem letzten Durchgang auf 13 Zähler an.

Nun sind 13 Punkte zehn Minuten vor dem Ende eines Basketballspiels zwar keine Sieggarantie, aber wenn man wie die Bonner am Sonntag lediglich einen Spieler hat, der zweistellig punktet, gestalten sich Aufholjagden schwierig. So stellte Bonn in Joel Aminu (16 Punkte) am Ende der Partie den besten Werfer, nicht aber den Sieger. Der Sieg gehörte verdientermaßen den Hausherren, bei denen gleich vier Spieler zweistellig trafen.

Auf dem Feld lag das vor allem an der Treffsicherheit, die Würzburg jenseits der Drei-Punkte-Linie an den Tag legte. Von dort brachten die Gastgeber elf ihrer 30 Versuche ins Ziel, die Bonner lediglich fünf von 31. Das sind 18 Punkte weniger, und im Kreis waren die Rheinländer ebenfalls schwächer im Abschluss.

An der Freiwurflinie und im Rebound agierte das Team von Headcoach Marko Stankovic stark, aber das war letztlich zu wenig, um im vierten Playoff-Duell mit Würzburg eine Entscheidung zu erzwingen. Die muss nun am kommenden Mittwoch ab 20.30 Uhr im Telekom Dome in Bonn fallen. Dann wird sich spätestens in einer Overtime entscheiden, wer ab dem 30. Mai der Halbfinalgegner von Titelverteidiger Bayern München ist





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