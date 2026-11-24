Die Telekom stellt den kostenlosen Dienst Homepage Free zum 30. November 2026 ein. Kunden müssen bis zum 1. Dezember 2026 ihre Daten sichern oder auf kostenpflichtige Angebote wechseln.

Die Deutsche Telekom gibt den endgültigen Ausstieg aus dem Segment kostenloser privater Webpräsenzen bekannt. Der als " Homepage Free" bezeichnete kostenlose Dienst wird zum 30. November 2026 eingestellt und steht danach technisch nicht mehr zur Verfügung. Dieser Schritt betrifft alle Nutzer, die bisher auf die Infrastruktur des Konzerns für ihre einfachen Internetseiten zurückgegriffen haben.

Betroffene Webseiten verlieren ab dem 1. Dezember 2026 ihre öffentliche Erreichbarkeit im World Wide Web. Die Telekom hat die betroffenen Endkunden am 12. November 2026 per E-Mail über diese geplante Dienstbeeinträchtigung informiert. Diese kurze Frist zwingt die Nutzer zu schnellem Handeln, um den vollständigen Verlust ihrer digitalen Inhalte zu verhindern.

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Technische Gründe für die Einstellung

Der Konzern begründet die Entscheidung mit strategischen Anpassungen in der Technologieinfrastruktur. Laut offiziellen Statements der Telekom ist die Modernisierung der eigenen Hosting-Plattform der Haupttreiber für diese Maßnahme. Parallel dazu dient die Einstellung der Weiterentwicklung des kommerziellen Produktangebots des Unternehmens. Der Fokus verlagert sich eindeutig weg von kostenlosen Test- und Einstiegsprodukten hin zu professionelleren Lösungen.

Die ursprünglichen Internetadressen der Nutzer endeten historisch gesehen auf "homepage.t-online.de". Im Laufe der Zeit hat die Telekom die Seiten auf die neue Domain "hier-im-netz.de" umgeleitet. Diese technische Umstrukturierung ist Teil der broaderen Initiative, die veralteten Dienste abzuschalten und die Ressourcen auf zeitgemäße Serverarchitekturen zu konzentrieren.

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Datensicherung und Datenlöschung im Fokus

Die technischen Maßnahmen der Telekom sind streng zeitlich begrenzt und automatisch. Sobald der 30. November 2026 als Stichtag überschritten ist, sind die Webseiten nicht mehr erreichbar. Innerhalb der folgenden 30 Tage, also bis Ende Dezember 2026, löscht die Telekom alle gespeicherten Dateien und individuellen Einstellungen der betroffenen Nutzer endgültig von den Servern.

Um dies zu vermeiden, rät die Telekom dringend zur sofortigen Datensicherung. Betroffene Kunden sollen sich im Homepage-Center anmelden und unter dem Punkt "Produktstatus" prüfen, ob dort "Homepage Free" als aktiver Dienst angezeigt wird. Nur wer diesen Status bestätigt vorfindet, muss handeln. Wer seine Website und die dazugehörigen Daten nicht mehr benötigt, kann nichts tun, da der Vertrag automatisch endet.

Migration zu kostenpflichtigen Alternativen

Für Kunden, die eine Webpräsenz weiterhin betreiben möchten, bietet die Telekom spezifische Upgrade-Pfade an. Das vorgeschlagene Angebot ist "Webhosting Basic". Dieses kostenpflichtige Paket unterscheidet sich deutlich vom kostenlosen Vorgänger, da es unter anderem eine eigene Domain, dedizierte E-Mail-Postfächer sowie technische Unterstützung für PHP-Skripte und Datenbanken umfasst.

Interessierte Kunden sollten sich direkt an den Telekom-Service wenden, um diesen Wechsel vorzubereiten. Der Support ist unter der kostenlosen Rufnummer 0800 330 1573 täglich zwischen 8 und 20 Uhr erreichbar. Dort erhalten Nutzer die notwendigen Informationen zur Vertragsunterzeichnung und zur technischen Migration ihrer Inhalte.

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Technische Umsetzung der Datenrettung

Die Telekom empfiehlt für die Sicherung der Daten eine spezifische technische Methode. Kunden sollen per SFTP-Verbindung, also einer sicheren Dateiübertragung, auf den zugewiesenen Speicherplatz zugreifen. Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass Bilder, Texte und Einstellungen intakt auf den lokalen Rechnern der Nutzer gesichert werden, bevor die Löschung durch den Provider erfolgt.

Eine detaillierte Anleitung zur korrekten SFTP-Konfiguration ist ebenfalls auf der offiziellen Webseite der Telekom online verfügbar. Diese Ressource hilft technisch weniger versierten Nutzern, die Datenbrücke sicher zu schlagen. Wichtig ist, dass andere Homepage- und Hosting-Produkte des Konzerns, die nicht unter die Kategorie "Homepage Free" fallen, von dieser Einstellung absolut nicht betroffen sind.