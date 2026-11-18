Die Deutsche Telekom schaltet bis Ende 2028 rund 1,3 Millionen alte Festnetzanschlüsse endgültig ab. Kunden müssen die neue Funk-Box Call Connect aktivieren.

Die Deutsche Telekom beendet ihren Abschied vom klassischen Festnetz mit einer umfassenden Umstellung, die bereits im laufenden Jahr begonnen hat. Der Betreiber aus Bonn plant, bis zum Ende des Jahres 2028 rund 1,3 Millionen veraltete Analoganschlüsse endgültig abzuschalten. Diese massive Modernisierung betrifft vor allem Kunden, die ihre Leitung ausschließlich zum Telefonieren nutzen und keinen Internetanschluss besitzen.

Abschaltung des alten Analognetzes bis 2028

Die Deutsche Telekom setzt den Abschluss der Digitalisierung durch, indem sie die veraltete Technik vollständig eliminiert. Betroffen sind circa 1,3 Millionen Anschlüsse in ganz Deutschland, die bisher auf der alten Analogtechnologie basierten. Kunden, die auf die erhaltenen Kündigungsschreiben nicht reagieren, verlieren ihren gewohnten Anschluss ohne例外. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Senioren und Rentner, die häufig nur einfache Telefone nutzen und keine modernen Internetverbindungen zu Hause haben. Die Telekom hat bereits im Vorfeld in diesem Jahr mit den ersten Maßstäben der Abschaltung begonnen, um den Prozess schrittweise voranzutreiben.

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Motivation für die MSAN-POTS Außerbetriebnahme

Hinter dem schnellen Tempo steht die Tatsache, dass für die Übergangslösung MSAN-POTS kaum noch Ersatzteile verfügbar sind. Vor etwa zehn Jahren rüstete das Unternehmen viele alte Analoganschlüsse bereits auf IP-Technik um, doch die reinen Festnetzanschlüsse blieben auf dieser speziellen Plattform. Diese Technik gilt als störanfällig und kann die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten. Die Modernisierung begann im August 2026, wobei das Jahr 2027 das erste volle Jahr der eigentlichen Umstellung darstellt. Um die Stabilität des Netzes zu sichern, muss die Deutsche Telekom diese veralteten Komponenten ersetzen, da Wartung und Ersatz nicht mehr wirtschaftlich machbar sind.

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Kosten und neue Technik für Kunden

Für den eigentlichen Tausch der Technik verlangt der Anbieter keine zusätzlichen Gebühren für die Installation. Kunden müssen jedoch ein neues Endgerät kaufen oder mieten sowie einen entsprechenden neuen Tarif abschließen. Als neue Lösung bietet der Konzern die Funk-Box Call Connect via Funk an, bei der Telefongespräche über das Mobilfunknetz in der 4G-Generation laufen. Die gewohnte Rufnummer bleibt dabei für alle Teilnehmer weiterhin bestehen. Die Funk-Box schlägt mit einmalig 99,99 Euro oder monatlich 3,95 Euro Miete zu Buche. Zusätzlich kommen Tarifkosten hinzu, wobei der Tarif Call Basic via Funk monatlich 22,95 Euro mit 120 Freiminuten kostet.

Herausforderungen bei Stromausfall und Alarmanlagen

Die neue Funk-Box benötigt zwingend Netzstrom, was zu erheblichen Einschränkungen bei einem Stromausfall führt. Alte Wählscheibentelefone mit Impulswahlverfahren lassen sich an der neuen Hardware nicht betreiben, da sie nicht mit der digitalen Schnittstelle kompatibel sind. Ist der Mobilfunkempfang am Wohnort zu schwach, besteht die Möglichkeit, alternativ auf DSL oder Glasfaser zu wechseln. Ein Sprecher riet dringend dazu, dass Kunden mit Sonderdiensten wie Hausnotruf, Alarmanlagen oder weiteren angeschlossenen Geräten die Funktionsfähigkeit mit dem jeweiligen Anbieter abstimmen sollten. Für den Tarif Call Comfort via Funk fallen monatlich 32,45 Euro an, inklusive Festnetz-Flatrate, jedoch ist Internet in diesen Funk-Tarifen nicht enthalten.