Die Deutsche Telekom beendet den klassischen Festnetzbetrieb bis Ende 2028. 1,3 Millionen Kunden müssen umsteigen. Hier erfahren Sie Details zu Kosten und Alternativen.

Die Deutsche Telekom beabsichtigt, den klassischen Festnetzbetrieb in Deutschland vollständig einzustellen. Der Bonner Telekommunikationsriese plant den vollständigen Ausbau und die Abschaltung von rund 1,3 Millionen veralteten Festnetz-Telefonanschlüssen. Diese massive Infrastrukturmaßnahme soll laut den internen Plänen des Unternehmens bis zum Ende des Jahres 2028 abgeschlossen sein.

Umfang und Zeitplan der Abschaltung

Die Umstellung auf die neuen Technologien wurde bereits im laufenden Jahr gestartet und schreitet nun voran. Der offizielle Startschuss für diesen speziellen Abschnitt der Modernisierung fiel im August 2026. Das Jahr 2027 markiert dabei das erste vollständige Kalenderjahr, in dem die umfassende Umstellung der Kundenanschlüsse erfolgen wird. Diese schrittweise Vorgehensweise ermöglicht es der Telekom, die technischen Kapazitäten schrittweise zu verändern, ohne das gesamte Netz auf einmal zu überlasten.

Also read Hollywood liebt Berlin: Diese Orte standen im neuen „Tribute von Panem“-Film vor der Kamera

Hunderte von tausenden Kunden erhalten in diesem Prozess offizielle Kündigungsschreiben von der Deutschen Telekom. Es ist davon auszugehen, dass die Betroffenen bis zu drei unterschiedliche Schreibenskonvolute des Konzerns zustehen bekommen. Eines dieser Schreiben enthält explizit die Kündigung des bestehenden Vertrags. Wer auf diese Kommunikation nicht reagiert oder keine alternative Lösung initiiert, verliert seinen bisherigen Telefonanschluss zwangsläufig.

Technische Gründe und alte Infrastrukturen

Hinter dieser Entscheidung steht ein klarer technischer Zwang. Vor etwa zehn Jahren rüstete die Deutsche Telekom die bestehenden alten Analoganschlüsse bereits auf IP-Technik um. Reine Festnetzanschlüsse erhielten damals die sogenannte Übergangslösung MSAN-POTS. Diese Technik gilt heute jedoch als veraltet und nicht mehr zukunftsfähig.

Advertisement

Für MSAN-POTS sind auf dem heutigen Markt kaum noch Ersatzteile verfügbar. Zudem ist die Technologie als störanfällig bekannt. Diese hohen Wartungskosten und die mangelnde Verfügbarkeit von Komponenten zwingen den Anbieter zum Umstieg. Die Modernisierung dient daher primär der Aufrechterhaltung der Netzstabilität und der Sicherheit der Kommunikation.

Kosten und neue Funk-Lösungen

Für den eigentlichen Tausch des alten Anschlusses verlangt der Anbieter kein Geld. Kunden müssen jedoch das neue Endgerät sowie einen passenden neuen Tarif bezahlen. Als neue Standardlösung bietet der Konzern die Funk-Box Call Connect via Funk an. Bei diesem System werden Telefongespräche direkt über das Mobilfunknetz abgewickelt.

Die Funk-Box Call Connect via Funk schlägt mit einmalig 99,99 Euro zu Buche. Alternativ kann das Gerät monatlich für 3,95 Euro gemietet werden. Der Tarif Call Basic via Funk kostet monatlich 22,95 Euro. Er beinhaltet 120 Freiminuten. Der Tarif Call Comfort via Funk kostet monatlich 32,45 Euro im Monat.

Der Tarif Call Comfort via Funk beinhaltet eine Festnetz-Flatrate. Internet ist in diesen Funk-Tarifen nicht enthalten. Kunden müssen also für Internetzugänge weiterhin separate Verträge abschließen. Die gewohnte Rufnummer bleibt bei diesem Wechsel bestehen, sodass keine neue Nummer registriert werden muss.

Advertisement

Betroffene Gruppen und technische Einschränkungen

Betroffen sind vor allem Senioren und Rentner, die ihren Anschluss lediglich zum Telefonieren nutzen und keinen Internetzugang besitzen. Diese Zielgruppe profitierte lange von der einfachen Bedienung alter Geräte. Allerdings gibt es bei der neuen Technik Einschränkungen. Alte Wählscheibentelefone mit Impulswahlverfahren lassen sich an der neuen Funk-Box nicht betreiben.

Das neue Gerät benötigt Netzstrom. Bei einem Stromausfall streikt das Telefon daher komplett. Ist der Mobilfunkempfang vor Ort zu schwach, lässt sich alternativ auf DSL oder Glasfaser wechseln. Dies erfordert jedoch zusätzliche Infrastruktur im Haus.

Handlungsempfehlungen für Kunden

Ein Sprecher der Telekom riet dringend zur Abstimmung. Wenn im Haushalt Sonderdienste wie Hausnotruf, Alarmanlagen oder weitere angeschlossene Geräte im Einsatz sind, sollten Kunden die Funktionsfähigkeit mit dem jeweiligen Anbieter abstimmen. Die neuen Funk-Boxen unterstützen diese speziellen Geräte oft nicht nativ.

Kunden sollten daher frühzeitig prüfen, ob ihre bestehenden Geräte mit der neuen Technologie kompatibel sind. Ein Wechsel zu den neuen Tarifen ist nur notwendig, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird. Andernfalls wird der Anschluss nach Ablauf der Frist abgeschaltet.