Telekom und Rheinmetall arbeiten an einer Plattform, die Satellitenbilder, Mobilfunkdaten und Sensoren kombiniert, um Betreiber kritischer Infrastrukturen vor Cyberangriffen, Sabotage und Drohnen zu schützen.

und Rheinmetall entwickeln zusammen eine Aufklärungsplattform für Betreiber kritischer Infrastruktur. Das Angebot einer „Multi Threat Protection“ solle Kunden vor Sabotage, Cyberangriffen, Drohnen und anderen Bedrohungen schützen, teilte die Telekom auf Anfrage mit.

Die beiden Unternehmen brächten ihre jeweiligen Kernkompetenzen in die Partnerschaft ein, hieß es. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ über die geplante Plattform berichtet.sollen in der KI-gestützten Plattform auf einer deutschen Cloud-Infrastruktur Satellitenbilder mit einer Vielzahl an Informationen aus kommerziellen Datenquellen zusammenlaufen und zu einem Gesamtlagebild verbunden werden. Dazu würden auch Daten vom Mobilfunk, von Drohnen, Radar und Kameras verwendet. Die Wirtschaftswoche sieht darin einen konkreten Versuch, dem US-Softwareunternehmen Palantir Konkurrenz zu machen.

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Dessen Überwachungssoftware nutzen auch manche Behörden in Deutschland, doch„Bei unserem gemeinsamen Ansatz mit der Telekom integrieren wir etwa Daten von Mobilfunksensoren, um im selben Lagebild auch Drohnen darzustellen“, sagte Rheinmetall-Digitalchef Timo Haas der „Wirtschaftswoche“. Man wolle dafür „keine neuen Daten erzeugen, sondern alles zusammenführen, was wir bekommen können“. Inwiefern hier auch personenbezogene Daten von Mobilfunknutzern einfließen würden, etwa Bewegungsprofile, wurde zunächst nicht bekannt. Eine Vorstufe des neuen Überwachungssystems betreibe Rheinmetall schon jetzt für die Bundeswehr, berichtete die WiWo.