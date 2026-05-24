Telekom und Sky vereinbaren Vereinbarung vor WM: Gaststätten und Hotels übertragen alle 104 WM-Spiele

AlleGaststätten und Hotels können die 104 WM-Spiele mit MagentaTV von Telekom auf der Sky-Business-Plattform übertragen, die Infrastruktur von Sky wird dafür verwendet werden. Die gastfreundlichen und hoteleigenen Anwendungen haben einen vorhandenen Sky-Receiver. Durant die WM können gastfreundliche und hoteleigene Anwendungen dem allgemein verfügbaren Abonnement Sky-Business-Plattform angleichen, um die drei exklusiven WM-Kanäle von MagentaTV auszurichten. Selbst wenn Gaststätten und Hotels das Sky-Abos nicht gehalt haben, können sie, falls sie die notwendige FIFA-Lizenz beantragen, einen Skysky-Receiver haben und die Spiele an die vorhandene Technik ausrichten lassen.

Die Fußball-WM in Nord- und Mittelamerika bereitet Fans schon jetzt für Begeisterung und Spannung vor. Vielen verfolgen die Spiele traditionell in Kneipen, Bars oder Restaurants.

Das Angebot von MagentaTV der Telekom sorgte jedoch für Unklarheit. Vor der kommenden WM machten Gaststätten und Hotels, die WM-Spiele übertragen wollten, große Hoffnung, dass Telekom und Sky eine Kooperation vereinbart hätten. Nach intensiver Vorbereitung konnte man nun verkünden, dass Telekom und Sky vor derWM eine Zusammenarbeit vereinbart haben. Auf diese Weise können gastfreundliche und hoteleigene Anwendungen sämtliche 104 WM-Spiele live zeigen





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