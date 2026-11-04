Telekom und T-Online melden umfangreiche Störungen am 4. November 2026

Am 4. November 2026 meldeten zahlreiche Kunden der Deutschen Telekom und T-Online technische Probleme mit Internet, Mobilfunk und E-Mail-Diensten in mehreRen deutschen Großstädten. Die Störungen betrafen Breitband, WLAN, mobile Netze und das E-Mail-Center. Mitte des Vormittags gab die Telekom die Behebung der technischen Schwierigkeiten bekannt.

Umfangreiche technische Störung en bei der Deutschen Telekom und T-Online

Am Mittwochmorgen, dem 4. November 2026 , kam es zu einer signifikanten technischen Störung , die den Betrieb der Deutschen Telekom sowie des E-Mail -Dienstes T-Online beeinträchtigte. Zahlreiche Kunden in Deutschland meldeten daraufhin Probleme mit ihrer Internet verbindung sowie mit dem Empfang und Versand von Nachrichten. Die Meldungen häuften sich auf verschiedenen Störung sportalen wie Downdetector und Netzwelt bereits in den frühen Morgenstunden. Dabei zeigten sich die Auswirkungen auf unterschiedlichen Ebenen des Netzwerks. Bei der reinen Internet verbindung dominierten die Probleme mit dem Breitband Internet , während auch WLAN -Verbindungen und das mobile Internet von Ausfällen betroffen waren. Parallel dazu meldeten T-Online -Nutzer Schwierigkeiten beim Login, beim Öffnen des E-Mail -Centers sowie beim eigentlichen Nachrichtenversand.

Die geografische Verteilung der Störungsmeldungen deutete auf ein überregionales Problem hin, das mehrere große Metropolen und weitere Regionen in Deutschland erfasste. Besonders viele Beschwerden kamen aus München, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg,Köln, Stuttgart, Düsseldorf,Nürnberg und Dortmund. Genauso in Städten wie Hannover, Fürstenwalde/Spree, Erfurt, Frechen,Sonthofen und Herford wurden technische Probleme registriert. Laut Downdetector betrafen etwa 58 Prozent der gemeldeten Störungen das Breitband-Internet, weitere 19 Prozent fielen auf WLAN-Probleme und 18 Prozent auf mobile Internetverbindungen. Bei Netzwelt entfielen 62 Prozent der Meldungen auf die allgemeine Internetverbindung und 12 Prozent auf das Mobilfunknetz. Vereinzelt wurden zudem Probleme mit der Telefonverbindung und dem Login-Verfahren bei T-Online dokumentiert.

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Die technischen Auswirkungen auf den E-Mail-Dienst T-Online waren insbesondere für Nutzer störend, die dringend auf Kommunikation angewiesen waren. Der Empfang von Nachrichten sowie deren Versand und der Login in das System funktionierten nicht zuverlässig. Auf der offiziellen Störungsseite der Telekom wurde bereits auf technische Probleme hingewiesen. Dort wurde erklärt, dass es aufgrund einer technischen Störung zu Verzögerungen beim Öffnen des T-Online E-Mail Centers erschien. Das Öffnen, Beantworten und Weiterleiten von E-Mails konnte daher länger dauern. Auch der E-Mail-Empfang über die Telekom-Mail-App war betroffen. Hinzu kam,dass von der Störung auch der Faxversand über das E-Mail Center beeinträchtigt war. Eine offizielle Bestätigung für die genaue Ursache und das genaue Ausmaß der Störung durch den Konzern erfolgte in den ersten Stunden der Meldekette noch nicht, obwohl der Support bereits kontaktiert wUrde.

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Wie lange die Einschränkungen anhalten würden, war anfangs unklar. Einzelne Nutzer berichteten bereits seit Dienstagabend, genauer seit dem 3. November gegen 20 Uhr, von Problemen, etwa in der Stadt Hilden. Der Telekom-Support hatte in diesem Einzelfall eine mögliche Behebungsdauer von bis zu drei Tagen genannt. Es blieb zunächst offen, ob die verschiedenen regionalen und dienstbezogenen Ausfälle miteinander zusammenhingen. Für betroffene Nutzer gab es einige erste Schritte zur Problemlösung. Experten empfahlen, den Router neu zu starten und zu prüfen, ob die Internetverbindung anschließend wieder stabil ist. Bei anhaltenden Schwierigkeiten mit T-Online wurde geraten, die Internetverbindung generell zu prüfen, sich über einen anderen Browser oder ein zweites Gerät anzumelden und den Störungsmelder zu nutzen,um den aktuellen Status zu verfolgen. Mittlerweile, gegen 10:10 Uhr am selben Vormittag, teilte die Telekom mit, das die Störung behoben sei. Hintergrund war die technische Störung bei der Verzögerung des E-Mail-Centers, die nun behoben ist.