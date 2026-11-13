Temperatureinbruch in Deutschland: Arktische Luft bringt Frost und Schnee

Ab morgen führt polare Meeresluft zu deutlichen Temperaturstürzen in Deutschland. DWD warnt vor Nachtfrost und Glatteis in höheren Lagen.

Die kalte Jahreszeit hat in Deutschland bereits vorzeitig begonnen, da eine massive polare Meeresluft die Temperaturen ab sofort stark absinken lässt. Der Wetterdienst warnt vor ungemütlichen Bedingungen mit starkem Westwind und regionalen Minusgraden in den Nächten, wobei der Kälteschub voraussichtlich nur von kurzer Dauer sein wird. Tagsüber klettert das Thermometer meist nur zwischen 4 und 9 Grad, während der frische und böige Wind von Westen die gefühlte Temperatur zusätzlich senkt. An der Nordseeküste weht der Wind anfangs sogar stürmisch, was die Bedingungen für Reisende und Pendler erschwert.

Der Mechanismus der polaren Meeresluft

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Meteorologen wie Marcel Schmid erklären das Phänomen durch das Eindringen arktischer Luftmassen, die sich über den ozeanischen Gebieten abkühlen. Diese kalte Luftströmung führt dazu, dass die Schneefallgrenze insbesondere an den Alpen deutlich absinkt. In den höheren Lagen der Mittelgebirge ist ebenfalls mit einer weißen Decke zu rechnen, während es im flachen Land trocken bleibt. Die Kombination aus tiefen Temperaturen und Wind verursacht ein deutliches Unwohlsein, das weit unter dem tatsächlichen Luftwert liegt.

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Nach Angaben des DWD sind in Höhenlagen zwischen 700 und 900 Metern ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich. Darüber liegende Regionen oberhalb von 1000 Metern könnten sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee verzeichnen. Dieser meteorologische Vorgang ist typisch für die Übergangszeit, wenn polare Luftmassen auf milderes, aber windschwaches Land treffen und dort rasch abkühlen. Die Schneefälle beschränken sich dabei auf einzelne Meldungen und sind nicht flächendeckend für das gesamte Bundesgebiet zu erwarten.

Positionen der Meteorologen und Datenmodelle

Experten wie Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst betonen die lokale Variabilität der Niederschläge und warnen vor einer unterschätzten Glatteisgefahr. Der Meteorologe Jung weist darauf hin, dass die Nächte zur Samstags- und vor allem zur Sonntagsnacht die kältesten seit Wochen sein werden, sofern der Himmel klar bleibt. Diese klaren Nächte ermöglichen eine starke Ausstrahlung der bodennahen Luftschichten, was zu Temperatursprüngen führt, die weit unter den Tageswerten liegen.

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Neben den aktuellen Einschätzungen der deutschen Wetterdienste liefern auch internationale Modelle wie das amerikanische GFS weitere Hinweise. Das GFS-Modell prognostiziert für Samstagnacht besonders niedrige Temperaturen am Alpenrand und in geschützten Talsenken. Diese Daten stützen die Warnung vor extremer Kälte in den Tallagen, wo sich schwere Luft sammeln kann. Die Übereinstimmung zwischen lokalen Experten und globalen Rechenmodellen unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen Wetterwarnungen.

Auswirkungen auf den Straßenverkehr und Alltag

Für Autofahrer und den täglichen Pendelverkehr bedeutet die Wetterlage erhöhte Vorsicht auf Brücken und Nebenstraßen. Durchfallender Regen kann auf kalten Asphaltflächen sofort zu Eis werden, was die Straßen rutschig und gefährlich macht. Zudem müssen Fahrgäste morgens deutlich mehr Zeit für das Eiskratzen der Windschutzscheiben einplanen, da die Temperaturen in den Nächten verbreitet abseits der Küste auf 0 bis minus 5 Grad sinken.

Die Kälteattacke hält jedoch nur kurz an, da die polare Meeresluft bald durch mildere Strömungen abgelöst wird. Laut Prognosen des DWD liegen die Temperaturen in den folgenden Tagen wieder stabiler und steigen leicht an. Ähnliche Trends zeigen auch Analysen des YouTube-Kanals Kachelmannwetter, der für die kommende Woche unbeständiges Wetter vorhersagt. Die Nächte sollen ab Montag weitgehend frostfrei bleiben, was den Alltag wieder normalisiert.

Langfristig wird erwartet, dass die Temperaturen am Montag die etwas höheren Werte der Vorwoche möglicherweise wieder erreichen. Dies markiert das Ende der aktuellen Kältephase und den Übergang zu einer eher wechselhaften, aber milderen Witterung. Verbraucher und Verkehrsteilnehmer sollten die kommenden Tage jedoch zur Ruhe bewahren und die Sicherheitsvorkehrungen gegen Glatteis konsequent beachten, bis die Temperaturen wieder stabil verlaufen.