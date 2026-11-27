Copernicus bestätigt historischen Klimawendepunkt: Im November überschreitet die globale Durchschnittstemperatur erstmals eine ganze Woche lang die kritische Marke von zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau.

Die globale Durchschnittstemperatur hat einen historischen Meilenstein überschritten, der die Dringlichkeit der Klimakrise unterstreicht. Gemäß Bestätigungen des EU- Klimawandel diensts Copernicus lag die Temperatur vom 18. bis 24. November sieben Tage lang um mehr als zwei Grad über dem Referenzniveau der vorindustriellen Zeit. Dieser Zeitraum markiert das erste Mal in der Aufzeichnungsgeschichte, dass diese kritische Schwelle so dauerhaft erreicht wird. Die Daten bestätigen, dass sich das Klima schneller verändert als viele Prognosen erwarten ließen, und senden ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft.

Historische Datenaufzeichnung im November

Copernicus bestätigte diese extremen Werte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im Vergleich zu den Durchschnittswerten des Zeitraums von 1850 bis 1900 lagen die Temperaturen während dieser Woche signifikant höher. Samantha Burgess, die strategische Leiterin für Klima bei Copernicus, betonte, dass dies zwar nicht dem dauerhaften Überschreiten der langfristigen Zwei-Grad-Schwelle entspricht, aber ein eindringlicher Vorgeschmack auf die künftige Entwicklung sei. Zuvor wurde die Marke von zwei Grad Abweichung überhaupt erst in drei Monaten erreicht. Im Februar 2024 waren es vier Tage und im November 2023 zwei Tage. Der aktuelle November übertrifft diese früheren Ereignisse deutlich.

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Rekordwert am 23. November erreicht

Der höchste Tageswert wurde am vergangenen Montag, dem 23. November, gemessen. An diesem Tag lag die globale Temperatur um 2,25 Grad über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit. Dies stellt einen neuen Rekord für die tägliche Temperaturabweichung dar. Der bisherige Rekord vom 17. November 2023 mit einer Abweichung von 2,2 Grad wurde damit übertroffen. Vor der zusammenhängenden Woche in diesem Monat war die Schwelle bereits an drei einzelnen Tagen überschritten worden. Diese Daten unterstreichen die Intensität der aktuellen Wetterlage und die fortschreitende Erhitzung des Klimasystems weltweit.

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Rolle von El Niño und Treibhausgasen

Die Weltwetterorganisation deutet an, dass das derzeitige Wetterphänomen El Niño möglicherweise so heftig ausfällt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Dieser natürliche Klimazyklus trägt zur aktuellen Hitze bei, verdrängt jedoch nicht die langfristige Verantwortung. Samantha Burgess wies darauf hin, dass El Niño kommen und wieder gehen wird. Die zugrunde liegende Erwärmung durch Treibhausgasemissionen bleibt jedoch bestehen, solange keine Reduzierung der Emissionen stattfindet. Die Kombination aus dem natürlichen Phänomen und der anthropogenen Erwärmung verstärkt die Auswirkungen exponentiell.

Politische Ziele und zukünftige Maßnahmen

Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Einem aktuellen Bericht zufolge ist die Marke von zwei Grad zumindest zeitweise nun nicht mehr vermeidbar. Die Ereignisse im November zeigen, dass bestehende Maßnahmen nicht ausreichen, um die Ziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Die kommenden Schritte erfordern drastische reductions von Emissionen. Nur durch eine sofortige und konsequente Senkung der Treibhausgase kann die weitere Zunahme dieser extremen Hitzewellen verhindert werden. Die Weltgemeinschaft steht vor der Herausforderung, die Politik anzupassen, um die schwerwiegenden Folgen für Ökosysteme und Menschen zu begrenzen.