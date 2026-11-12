Temperatursturz: Kältewelle trifft Deutschland ab Freitag

Eine Kaltfront bringt ab Freitag drastische Temperaturrückgänge. Im Süden fallen die Werte um mehr als 10 Grad nach unten. Betroffen sind Südbayern und der Oberrheingraben.

Die kalte November zeit steht bevor und holt Deutschland bereits jetzt ein. Obwohl der echte Winter noch auf sich warten lässt, hat die kühle Polarluft im Norden des Landes bereits Einzug gehalten. Während sich der Süden vorerst noch über milde Temperaturen freuen darf, zieht eine ausgeprägte Kaltfront weiter durch das Land. Diese Wetterwende wird die thermischen Verhältnisse ab Freitag fundamental verändern und scharfe Kontraste zwischen den Regionen schaffen.

Kaltfront senkt Temperaturen drastisch

Diplom-Meteorologe Dominik Jung beschreibt die aktuelle Situation mit klaren, sachlichen Worten. Im Moment liege eine Luftmassengrenze quer über Deutschland. Diese Grenze markiert den Übergang zwischen warmer und kalter Luft und sorgt dafür, dass die Temperaturen im Süden bis zum Freitag teils um mehr als 10 Grad nach unten purzeln. Die krasseste Differenz wird dabei in Südbayern und im Oberrheingraben erwartet. Heute sind dort noch einmal Werte zwischen 9 und 13 Grad möglich, doch die Wende beginnt bereits in der Nacht. In dieser Zeit fallen die Temperaturen auf einheitliche 5 bis 7 Grad im gesamten Land, örtlich wird es sogar noch kälter.

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Dominik Jung warnt vor kalter Nasslage

Der Vergleich im Norden fällt weniger spektakulär aus, doch auch dort ändert sich das Wetter. Ähnlich nasskalt beschreibt dies der YouTube-Kanal Kachelmannwetter. Dort heißt es, dass sich das Wetter grundlegend ändere und in eine tiefdruckgeprägte Westwetterlage übergeht. Diese Wetterlage sorgt dafür, dass es auch deutlich nasser und windiger wird. Dominik Jung ergänzt, dass sich die Kälte durch Wind und Feuchtigkeit oft noch kälter anfühlt als die tatsächlichen Zahlen es nahelegen. Diese Kombination aus Nässe und Wind sorgt für eine schnelle Abkühlung der gesamten Landmasse.

Steigende Energiekosten durch Winterstimmung

Langsam macht sich im ganzen Land die typische November-Tristesse breit, die an Weihnachten und Weihnachtsbäume erinnert. Passend dazu sinkt die Energie-Nachfrage vorerst nicht, da die Heizkosten für private Haushalte und Unternehmen weiterhin steigen. Mit einem Anstieg von 600 bis 800 Metern betrifft die Schneefallgrenze jedoch nur die Alpen und die höheren Mittelgebirge. Dazu zählen der Bayerische Wald, der Schwarzwald und die Schwäbische Alb. Im Osten Deutschlands ist eventuell auch der Harz und das Erzgebirge betroffen. Für den Rest des Landes bleibt es vorerst ungeschützt vor der kühleren Luft.

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Auswirkungen auf den Nordwesten

Die Küstenbewohner wissen bereits jetzt, was auf den Rest des Landes zukommen wird. Der Wind kommt von Nordwesten und bringt die kühle Polarluft direkt an die Fronten. Dies verstärkt den Temperatursturz im Landesinneren zusätzlich. Die meteorologischen Bedingungen deuten darauf hin, dass die Kaltluft auch in den kommenden Tagen nicht nachlassen wird. Die Wetterlage bleibt stabil kalt und feucht, was die Planung für Outdoor-Aktivitäten erschwert.

Zukünftige Entwicklung der Wetterlage

Die prognostizierte Westwetterlage wird voraussichtlich für eine Dauer von mehreren Tagen anhalten. Dies führt zu einer homogenen Verteilung der Kälte über das gesamte Bundesgebiet. Die Unterschiede zwischen Nord und Süd nivellieren sich langsam auf ein niedrigeres Temperaturniveau. Die Meteorologen von Kachelmannwetter und Dominik Jung warnen vor einer schnellen Abkühlung der Tagestemperaturen. Bürger sollten sich auf die kalte Jahreszeit einstellen und die Kleidung entsprechend anpassen.