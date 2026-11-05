Tempo 30 rund um Wandsbeker Weihnachtsmarkt: Premiere für mehr Sicherheit

Die Polizei Wandsbek führt erstmals eine Tempo-30-Zone um den Wandsbeker Winterzauber ein. Die Maßnahme gilt ab dem 31. Oktober täglich zwischen 12 und 23 Uhr, um Fußgänger vor gefährlichem Queren der Fahrbahn zu schützen.

Die Hamburg er Polizei hat für den Stadtteil Wandsbek eine neue Verkehrsregelung eingeführt, die im kommenden Winter gelten soll. Damit geht die Behörde auf die steigende Anzahl an Besuchern und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken ein. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde ist eine Premiere für das Gelände des " Wandsbeker Winterzauber s". Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Sicherheit aller Straßennutzer zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Premiere mit strengen Tempolimits

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gilt täglich von 12 Uhr bis 23 Uhr. Der Zeitraum beginnt am 31. Oktober und endet am 3. Januar. Auf den umliegenden Hauptverkehrsstraßen gilt sonst das normale Tempolimit von 50 km/h. Die Polizei will durch diese Sonderregelung eine bessere Kontrolle des Verkehrsaufkommens erreichen. Dies betrifft insbesondere die stark frequentierten Straßen rund um das Eventgelände. Die Behörde erwartet viele Besucher, die zu Fuß oder mit dem Rad anreisen.

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Gefahren durch unvorsichtige Besucher

Der Polizeisprecher Patrick Schlüse warnt vor einem verstärkten und teils ungeordneten Queren der Fahrbahnen. Besonders nach dem Genuss von Glühwein zum Preis von 4,50 Euro oder einer Feuerzangenbowle für 6,50 Euro sei mit eingeschränkter Verkehrstüchtigkeit zu rechnen. Solche alkoholisierten Zustände können zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Die Polizei rechnet damit, dass sich Besucher nicht immer an die vorgesehenen Wege halten.

Blickbehinderungen und Parkprobleme

Neben dem queren der Fahrbahn sehen die Beamten weitere Risiken. Aufbauten und wartende Fahrzeuge können die Sichtverhältnisse erheblich einschränken. Taxis halten kurzfristig zum Ein- und Aussteigen von Fahrgästen. Dies führt zu einem erhöhten Anlieferverkehr für den Weihnachtsmarkt. Die Kombination aus schlechter Sicht und unvorhersehbaren Hindernissen erhöht das Unfallrisiko. Die Polizei reagiert mit der strengeren Regelung auf diese komplexen Gegebenheiten vor Ort.

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Reaktion der Marktverantwortlichen

Der Weihnachtsmarktchef Richard Pluschies gab an, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung ihn überrascht habe. In den zurückliegenden 20 Jahren gab es eine solche Regel nicht. Er betonte jedoch, dass alles, was der Sicherheit dient, positiv zu bewerten sei. Diese Haltung zeigt, dass die Organisatoren die Maßnahmen der Polizei unterstützen. Die Zusammenarbeit zwischen Marktverantwortlichen und Behörden scheint daher gut zu funktionieren.

Ähnliche Pläne für andere Locations

Wandsbek ist möglicherweise nicht der einzige Ort mit dieser Regelung. Die Polizei plant vergleichbare Maßnahmen auf der Reeperbahn. Dort startet am kommenden Montag, dem 9. November, der Weihnachtsmarkt "Santa Pauli". Schon jetzt hat der Mini-Weihnachtsmarkt Winterdeck geöffnet. Er läuft seit dem 21. Oktober. Für den Start von Santa Pauli wird mit größerem Andrang gerechnet. Auch dort ist mit einem höheren Glühweinumsatz und damit verbundenen Risiken zu rechnen.