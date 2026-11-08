Temptation Island VIP 2026: Cast der 7. Staffel mit 23 Verführern

Die siebte Staffel von Temptation Island VIP startet im Oktober 2026. Hier sind die vollständigen Namen, Berufe und Strategien aller 23 neuen Verführerinnen und Verführer.

Die siebte Staffel der bekannten RTL-Sendung "Temptation Island VIP" ist für den Oktober 2026 offiziell bestätigt und bringt mit 23 neuen Kandidaten eine verstärkte Flotte an attraktiven Singles auf die Insel. Diese Verführerinnen und Verführer haben die Aufgabe, die teilnehmenden Promi-Paare während eines intensiven Treuetests zu isolieren und sie mit der соблазнение auf die Probe zu stellen. Die Struktur der neuen Staffel bleibt bewährt, wobei die Paare in zwei separaten Villen leben und die Zeit nutzen, um sich den attraktiven Singles zu stellen.

Detaillierter Blick auf die 11 weiblichen Kandidatinnen

Die weibliche Hälfte des Casts umfasst elf Frauen unterschiedlicher Altersklassen und Berufsgruppen, die jeweils spezifische Strategien verfolgen. Angelina, 28 Jahre alt und als Sachbearbeiterin bei der Ärztekammer in Hannover tätig, nutzt ihre flirty Art und ihren Blickkontakt, um auf sich aufmerksam zu machen, ohne bisherige Fernseh-Erfahrung zu besitzen. Sie ist unter dem Instagram-Namen @adorable.angi bekannt. Bella, 25 Jahre alt, bringt als Personalassistentin aus Potsdam bereits Erfahrung als Komparsin in Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Berlin - Tag & Nacht" mit, was ihr einen Vorteil vor der Kamera verschafft.

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Die jüngeren Kandidatinnen wie die 22-jährige Chayenne aus Mönchengladbach setzen auf subtilere Methoden. Als Kinderkrankenschwester möchte sie unauffällige Verbindungen auf menschlicher Ebene aufbauen, anstatt offensiv vorzugehen. Deniz, 24 Jahre alt und Kosmetikerin aus Offenbach am Main, hat bereits Erfahrungen in "Power of Love" und "Exatlon" gesammelt. Sie setzt auf offene Gespräche, Tanzen und die Suche nach Loyalität. Jana, 26-jährige Feinoptikerin aus Solms, geht strategisch vor, um Beziehungsprobleme der Männer zu identifizieren, ohne sich dabei Grenzen zu setzen.

Weitere weibliche Teilnehmer sind Jasmin, die ihr Gespür für Männer einsetzt, und Mara, 22-jährige Zahnmedizinische Fachangestellte aus Stuttgart, die emotionale Intelligenz und Körpersprache nutzt. Die 21-jährige Flugbegleiterin Nina aus Bonn sowie die 27-jährige Krankenschwester Saskia aus Bielefeld verfolgen einen direkten Ansatz, indem sie schnell Vertrauen aufbauen möchten. Saskia-Alina, 29 Jahre alt und Medizinische Fachangestellte aus Trier, nutzt ihre "Kumpeltyp"-Art, um charmant zu sein. Die jüngste Kandidatin ist die 20-jährige Selina aus Alfter, die als OnlyFans-Model arbeitet und durch aktives Zuhören Vertrauen gewinnen will.

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Dual Villa Konzept und die 12 männlichen Herausforderer

Neben den elf Frauen warten im anderen Villen-Komplex zwölf Männer auf die vergebenen Teilnehmerinnen. Dieser Cast setzt sich aus beiden Geschlechtern zusammen, um ein ausgewogenes Spiel der Verführung zu gewährleisten. Unter den Männern befinden sich sowohl erfahren Reality-TV-Kandidaten als auch komplette Neulinge, die in der Rolle des Verführers debütieren. Die Dynamik zwischen den Geschlechtern wird dabei durch die strikte Trennung der Paare in den beiden Villen noch verstärkt.

Der 26-jährige Beamte Bess ist aus Zirndorf und hat seine ersten TV-Erfahrungen. Er steht für eine stabile und ruhige Präsenz. Chris, 29 Jahre alt, arbeitet als Soldat aus Aachen und möchte strategisch jede Gelegenheit nutzen, da er sich als gut in der Lektüre von Situationen einschätzt. Die Herausforderung für ihn liegt darin, seine militärische Disziplin auf die subtile Kunst der romantischen Annäherung zu übertragen.

David, 27 Jahre alt und im Vertrieb für Marketing aus Bergheim tätig, wählt einen unterstützenden Ansatz. Seine Strategie besteht darin, Frauen eine starke Schulter zu bieten und durch persönliche Gespräche Nähe aufzubauen. Emanuel, 25 Jahre alt und Model, schließt die Auflistung der männlichen Kandidaten ab, wobei seine Berufung als Model ihm eine hohe visuelle Aufmerksamkeitsspanne und Selbstsicherheit verleiht, die er in der Verführungssituation einsetzen wird.

Auswirkungen auf das Format und Start der Produktion

Die Auswahl der 23 Verführerinnen und Verführer für die siebte Staffel unterstreicht die fortlaufende Beliebtheit des Formats bei RTL. Die Mischung aus erfahrenen Reality-TV-Stars und absoluten Neulingen sorgt für unvorhersehbare Dynamiken und authentische Reaktionen. Die Produktionsweise bleibt dabei traditionell, mit Fokus auf die psychologischen Belastungen, denen die Promi-Paare ausgesetzt sind, während sie ihre Beziehungen durch die Anwesenheit der attraktiven Singles testet.

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Der offizielle Start der neuen Staffel ist für Oktober 2026 geplant. Die Fans können erwarten, dass die Spannung durch die vielfältigen Strategien der neuen Kandidaten noch höher ausfällt als in vorherigen Staffeln. Die genaue Zusammensetzung der Promi-Paare wird ebenfalls im Laufe des Jahres bekannt gegeben, wobei die Interaktionen zwischen den 23 Verführern und den Stars den Kern der Sendung bilden werden. Die Sendung bleibt ein zentrales Ereignis im deutschen Fernsehsommer und -herbst.