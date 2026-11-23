Die 7. Staffel von Temptation Island VIP startet im Oktober 2026. Wir stellen alle 23 neuen Verführerinnen und Verführer vor, die die Promi-Paare testen sollen.

Die siebte Staffel der Reality-Show "Temptation Island VIP" wird im Oktober 2026 das Publikum erreichen. Die Produktionsfirma setzt dabei auf eine vergrößerte Cast-Roster, um den Test der Treue in Promi-Beziehungen intensiver zu gestalten. Insgesamt 23 attraktive Singles sind als Verführerinnen und Verführer geplant, um die vergebenen Stars in zwei separaten Villen zu betreuen.

Der Kernkonzept der Sendung bleibt dabei unverändert: Während die Promi-Paare räumlich getrennt voneinander leben, verbringen sie ihre Zeit in der Nähe der neuen Cast-Mitglieder. Diese Singles haben die Aufgabe, die Promis kennenzulernen, mit ihnen zu flirten und herauszufinden, wie weit diese sich auf eine Affäre einlassen lassen. Dies schafft eine hohe Spannung für die Zuschauer, da der Ausgang des Treuetests ungewiss bleibt.

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Die weiblichen Verführerinnen der siebten Staffel

Bei den weiblichen Teilnehmern dominiert eine Mischung aus TV-Erfahrung und Neulingen. Die 28-jährige Angelina aus Hannover arbeitet als Sachbearbeiterin bei der Ärztekammer und hat keine vorherige TV-Erfahrung. Sie plant, mit ihrer flirty Art und ihrem Blick auf Instagram unter @adorable.angi Aufmerksamkeit zu erregen. Mit 25 Jahren ist Bella aus Potsdam bereits als Komparsin bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Berlin - Tag & Nacht" vor der Kamera gewesen.

Chayenne, 22 Jahre alt und Kinderkrankenschwester aus Mönchengladbach, möchte subtiler vorgehen und eine menschliche Verbindung aufbauen. Deniz, 24 Jahre, kommt als Kosmetikerin aus Offenbach am Main. Nach Stationen in "Power of Love" und "Exatlon" setzt sie nun auf offene Gespräche und Tanzen, um Loyalität zu testen. Jana, 26, arbeitet als Feinoptikerin aus Solms und geht sehr offensiv vor, ohne sich Grenzen zu setzen.

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Jasmin aus Stuttgart nutzt ihre Erfahrung im Umgang mit Männern strategisch. Die 22-jährige Mara, Zahnmedizinische Fachangestellte, setzt auf emotionale Intelligenz und Körpersprache. Nina, 21, arbeitet als Flugbegleiterin aus Bonn. Saskia, 27, Krankenschwester aus Bielefeld, baut zügig Vertrauen auf. Saskia-Alina, 29 aus Trier, nutzt ihre "Kumpeltyp"-Strategie. Die jüngste Teilnehmerin ist Selina, 20, OnlyFans-Model aus Alfter, die auf Zuhören setzt.

Die männlichen Verführer und ihre Strategien

Auch auf der männlichen Seite bietet der Cast der 7. Staffel diverse Profile. Insgesamt zwölf Männer warten in der anderen Villa auf die vergebenen Frauen. Die Gruppen bilden sich aus erfahrenen Reality-TV-Kandidaten und Erstlingen, die alle vor dem Ziel stehen, die emotionalen Bindungen der Promis zu prüfen. Die Strategien variieren dabei von strategischem Vorgehen bis hin zu einfühlsamer Unterstützung.

Bless, 26 Jahre alt, arbeitet als Beamter aus Zirndorf und steht erstmals vor der Kamera. Chris, 29, ist Soldat aus Aachen und möchte strategisch jede Gelegenheit nutzen, da er Situationen gut lesen kann. David, 27, arbeitet im Marketing-Vertrieb aus Bergheim und bietet den Frauen eine starke Schulter, um Vertrauen durch persönliche Gespräche aufzubauen.

Emanuel, 25 Jahre alt, arbeitet als Model. Seine Strategie und Herkunft werden im vorliegenden Text nicht weiter ausgeführt. Die restlichen männlichen Kandidaten ergänzen das Feld der Verführer, indem sie unterschiedliche psychologische Ansätze wählen, um die Loyalität der Promi-Partner zu unterminieren. Diese Vielfalt an Charakteren soll sicherstellen, dass verschiedene Typen auf die Promis treffen und so unterschiedlichste Reaktionen hervorrufen.

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Erwartungen an die Premiere im Oktober 2026

Die Premiere der siebten Staffel ist für den Oktober 2026 terminiert. Mit der erhöhten Zahl an Singles wird erwartet, dass der Druck auf die Promi-Paare steigt. Die Kombination aus neuen Gesichtern und erfahrenen Reality-TV-Profis sorgt für eine dynamische Mischung, die den typischen Konflikt der Show noch verstärkt.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche dieser 23 Verführerinnen und Verführer Erfolg haben werden. Die persönlichen Strategien, von subtilem Flirten bis hin zu offensivem Vorgehen, werden den Verlauf der Sendung maßgeblich beeinflussen. Die 7. Staffel von "Temptation Island VIP" verspricht somit eine intensive Auseinandersetzung mit moderner Beziehungsdynamik und Promi-Leben.