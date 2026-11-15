Temptation Island VIP 2026: Neuer Cast der 7. Staffel im Oktober

Die 7. Staffel von Temptation Island VIP startet im Oktober 2026. Hier sind alle 23 Verführerinnen und Verführer mit Namen, Alter und Beruf im Überblick.

Die siebte Staffel von Temptation Island VIP wird im Oktober 2026 Premiere feiern und das bekannte Konzept der Beziehungstests fortsetzen. ProSieben kündigt für die kommende Sendesaison einen komplett neuen Cast von 23 Verführerinnen und Verführern an, die die vergebenen Promi-Paare auf die Probe stellen sollen. Die Teilnehmer sind aufgeteilt in zwei Villen, in denen jeweils attraktive Singles darauf warten, die Treue der Promis zu erschüttern.

Die 15 Verführerinnen des neuen Casts

Die weiblichen Teilnehmer der 7. Staffel bringen sehr unterschiedliche Berufshintergründe und Strategien mit. Angelina, 28, arbeitet als Sachbearbeiterin bei der Ärztekammer in Hannover und setzt auf ihre flirty Art und ihre Augen, obwohl sie keine TV-Erfahrung hat. Sie ist unter dem Instagram-Namen @adorable.angi bekannt. Bella, 25, kommt aus Potsdam und arbeitet als Personalassistentin. Im Gegensatz zu vielen anderen hat sie bereits Erfahrung vor der Kamera gesammelt und war als Komparsin in den Serien Gute Zeiten, schlechte Zeiten und Berlin - Tag & Nacht zu sehen.

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Chayenne, 22-jährige Kinderkrankenschwester aus Mönchengladbach, will subtil vorgehen. Statt offensiv auf die Männer zuzugehen, plant sie, unauffällig eine menschliche Verbindung aufzubauen. Deniz, 24, kommt aus Offenbach am Main und ist als Kosmetikerin tätig. Sie hat bereits Erfahrung aus Power of Love und Exatlon und möchte durch offene Gespräche und Tanzen Nähe erzeugen, um zu testen, ob es noch loyale Männer gibt.

Jana, 26-jährige Feinoptikerin aus Solms, will offensiv agieren und gezielt nach Beziehungsproblemen fragen. Sie gibt an, keine Grenzen gesetzt zu haben. Jasmin möchte ihr Talent, Männer um den Finger zu wickeln, nutzen, um die vergebenen Männer für sich zu gewinnen. Mara, 22, lebt in Stuttgart und arbeitet als Zahnmedizinische Fachangestellte. Sie setzt auf emotionale Intelligenz und Körpersprache, um Interesse zu wecken, obwohl sie bisher nicht in Reality-Shows gesehen wurde.

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Nina, 21-jährige Flugbegleiterin aus Bonn, ist eine weitere Neueinsteigerin ohne TV-Vergangenheit. Saskia, 27, ist Krankenschwester in Bielefeld und geht gerne offensiv auf Männer zu, um schnell eine persönliche Bindung aufzubauen, da sie der Ansicht ist, dass Männer ihr schnell vertrauen. Saskia-Alina, 29, kommt aus Trier und arbeitet als Medizinische Fachangestellte. Sie nutzt ihren Charme als Kumpeltyp, um gezielt ihre attraktive Mischung aus Lockerheit und Flirten einzusetzen.

Die jüngste Verführerin ist Selina, 20 Jahre alt, aus Alfter. Sie arbeitet als OnlyFans-Model und möchte den Männern durch Zuhören und offene Gespräche eine Verbindung bieten. Sie hat ebenfalls keine bisherigen Erfahrungen mit Fernsehformaten gemacht. Insgesamt sind diese 15 Frauen bereit, die Promi-Paare in den Test zu schicken.

Die 12 Verführer der männlichen Villa

Auf der anderen Seite warten zwölf Singles auf die weiblichen Promis. Auch unter den Männern finden sich sowohl TV-Erfahrene als auch Neulinge. Chris, 29, ist Soldat aus Aachen und möchte strategisch jede Gelegenheit nutzen, um die Initiative zu ergreifen. Er beschreibt sich als jemanden, der Situationen gut lesen kann. David, 27, arbeitet im Vertrieb für Marketing aus Bergheim. Seine Strategie ist es, eine starke Schulter zu sein und über persönliche Gespräche Vertrauen aufzubauen, obwohl er bisher nicht im Fernsehen war.

Bless, 26, kommt aus Zirndorf und arbeitet als Beamter. Er hat bislang keine TV-Erfahrung. Emanuel, 25-jähriges Model, rundet den männlichen Cast ab. Diese Männer sollen herausfinden, wie weit die Frauen bei Temptation Island VIP 2026 gehen, wenn sie auf attraktive Singles treffen. Die Aufteilung sorgt für Spannung, da jeder Teil des Teams die Herausforderung angeht.

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Ablauf und Mechanismus der Staffel 7

Das Format von Temptation Island VIP bleibt bewährt. Die Promi-Paare leben getrennt voneinander in zwei Villen. Während die Paare dort sind, verbringen sie viel Zeit mit den einzelnen Verführerinnen und Verführern. Die Singles haben die Aufgabe, die vergebenen Promis kennenzulernen und zu flirten. Ziel ist es, herauszufinden, wie weit sich die Promis auf eine andere Person einlassen lassen.

Die Dynamik zwischen den Paaren und den Singles steht im Mittelpunkt der siebenwöchigen Show. Die Promis müssen sich entscheiden, ob sie sich auf die Annäherung einlassen oder zu ihrem Partner stehen. Die Verführer spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie durch ihre unterschiedlichen Strategien unterschiedliche Reaktionen hervorrufen sollen. Einige setzen auf Emotionen, andere auf Körperkontakt oder direkte Ansprache.

Erster Aufbruch und Erwartungshaltung

Die Fans dürfen sich auf eine neue Dynamik in der 7. Staffel freuen. Mit 23 neuen Gesichtern bietet die Sendung viel Raum für Überraschungen. Die Mischung aus erfahrenen Reality-TV-Stars und kompletten Neulingen sorgt für diverse Herangehensweisen. Die Promis, die noch nicht namentlich genannt wurden, müssen sich den Herausforderungen stellen. Der Start im Oktober markiert den Beginn dieser Reise.

Die Vorfreude auf die neue Staffel ist groß, da die Zuschauer gespannt sind, welche Promi-Paare die Treue考验 bestehen werden. Die individuellen Geschichten der Verführer, wie die von Angelina aus Hannover oder Chris aus Aachen, werden sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgen. ProSieben möchte mit dieser Besetzung ein breites Spektrum an Typen und Strategien abdecken. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Kombinationen am erfolgreichsten sind.