Tenbagger‑Strategien: Wie Michel nach Kursverzehnfachern im Technologie‑ und Energiesektor sucht

Börsenbrief‑Experte Michel erklärt, worauf Anleger bei Tenbagger‑Aktien achten müssen, stellt aktuelle Kandidaten aus Drohnen‑, Quanten‑ und KI‑Bereichen vor und gibt klare Risikomanagement‑Regeln für Hochrisiko‑Investitionen.

Der Börse‑Enthusiast Michel, bekannt aus dem FaktorX‑Börsenbrief, sucht nach sogenannten Tenbagger ‑Aktien - Wertpapiere, die ihr Kursziel um das Zehnfache erreichen können. Der Begriff stammt aus dem Baseball und beschreibt dort einen Volltreffer; an die Finanzmärkte übertragen bedeutet er eine Aktie, die aus einer kleinen Wette ein gigantisches Gewinnpotenzial entfaltet.

Michel erklärt, dass das Finden solcher Treffer nicht vom Glück abhängt, sondern von Geduld, starken Nerven und dem Mut, extreme Kurs­schwankungen zu ertragen. Er betont, dass Anleger nur einen kleinen Anteil ihres Portfolios - idealerweise fünf bis zehn Prozent - in Hochrisiko‑Titel stecken sollten und pro Aktie höchstens ein bis zwei Prozent, um das Gesamtrisiko zu begrenzen. In den vergangenen Monaten hat er bereits mehrere Kandidaten identifiziert, von denen einige bereits beachtliche Kurszuwächse verzeichnen konnten.

So legte der Drohnentechnologie‑Spezialist Red Cat seit seiner Vorstellung um mehr als fünfzig Prozent zu, weil die Nachfrage nach Drohnen und Drohnenabwehr im Verteidigungssektor laut Michel weiter stark wächst. Der Quanten‑Computing‑Pionier IonQ zeigte nach einer heftigen K{orrektur von über fünfzig Prozent eine bemerkenswerte Erholung und liegt nun rund sechzig Prozent über dem vorherigen Tief. Auch wenn die Aktie noch volatil bleibt, bleibt Michel überzeugt, dass IonQ das Potenzial für einen Tenbagger hat, sofern Anleger bereit sind, kurzfristige Rückschläge zu akzeptieren.

Weniger erfolgreich war hingegen der KI‑Dienstleister C3.ai, dessen Kurs nach dem temporären Ausfall des CEO Tom Siebel um etwa fünfzig Prozent fiel. Michel sieht jedoch nach dessen Rückkehr keine endgültige Katastrophe, sondern vielmehr ein unvollendetes Kapitel, das noch abgeschlossen werden muss. Ein weiterer positiver Fall ist die MYR Group, ein Unternehmen im Ausbau von US‑Stromnetzen, dessen Aktie seit Juli 2025 mehr als das Doppelte erreicht hat, weil die Auftragslage exzellent ist und die Bewertung noch Spielraum nach oben bietet.

Michel weist darauf hin, dass langfristig solide Geschäftsmodelle und realistische Bewertungen entscheidend sind, selbst wenn kurzfristige Gewinne mitnehmen. Der Blick nach vorn richtet Michel vor allem auf den Software‑Sektor, der seiner Meinung nach von der Künstlichen Intelligenz nicht geschädigt, sondern enorm beflügelt wird. Er nennt Atlassian als Beispiel: Das Unternehmen, das mit Jira und Confluence weltweit Entwickler‑ und Projektteams unterstützt, integriert derzeit KI‑Funktionen, die den Mehrwert der Plattform steigern könnten.

Wenn Atlassian seine riesige Nutzerbasis besser monetarisieren kann, könnte die Aktie signifikant an Wert gewinnen. Ähnlich spannend erscheint HubSpot, das im Mittelstand für Vertrieb, Marketing und Kundenmanagement unverzichtbar ist. Durch KI‑gestützte Automatisierung könnte HubSpot zukünftig eine Rolle einnehmen, die Salesforce für Großunternehmen analog ist, und damit die derzeitige Bewertung als günstig erscheinen lassen. Abschließend warnt Michel, dass ein Tenbagger‑Investment nicht nur vom Kursraketen‑Potenzial leben darf.

Ein starkes Geschäftsmodell, eine nachvollziehbare Bewertung und die Fähigkeit, tiefgreifende Kursverluste zu überstehen, sind unerlässlich. Wer zu früh verkauft, verpasst mögliche Aufwärtsbewegungen; wer zu viel investiert, riskiert schwere Verluste. Deshalb sollten Tenbagger nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen, um die Chance auf außergewöhnliche Renditen zu nutzen, ohne das gesamte Depot zu gefährden. Michel weist darauf hin, dass er selbst Positionen in den genannten Papieren halten könnte, was einen möglichen Interessenkonflikt darstellt.

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