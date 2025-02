Teneo Startet in Deutschland Neues Geschäftsfeld: Forensik

Die US-Beratungsfirma Teneo expandiert in Deutschland mit einem neuen Geschäftsfeld: Forensik. Neben der Kommunikationsberatung und Restrukturierung, bietet Teneo nun auch Expertenwissen im Kampf gegen Finanzkriminalität und die Abwehr von Shortsellern an.

Die US-Beratungsfirma Teneo expandiert in Deutschland mit einem neuen Geschäftsfeld : Forensik . Neben der Kommunikationsberatung und Restrukturierung, bietet Teneo nun auch Expertenwissen im Kampf gegen Finanzkriminalität und die Abwehr von Shortseller n an. Die Berliner Niederlassung des Unternehmens kooperiert dabei mit der fränkischen Firma EPP (Equity Protection Partners), die mit der Infiltration von Shortseller -Chatrooms frühzeitige Warnungen vor Attacken ermöglicht.

Ziel ist es, Unternehmen bei der Erkennung und Vorbeugung von Risiken für den Aktienkurs zu unterstützen.Teneo hat für dieses neue Feld den Spezialisten Uwe Heim von der Beratungsfirma Ankura geholt. Heim verfügt über langjährige Erfahrung in der Wirtschaftskriminalität, arbeitete zuvor im Prüfdienst des Bundeskriminalamtes und war bei KPMG und Deloitte tätig. Gemeinsam mit seinem Team von zwölf Experten, das stetig ausgebaut werden soll, berät Teneo Banken und Unternehmen im Kampf gegen Finanzkriminalität, begleitet Mandanten in Ermittlungsverfahren durch Aufsichtsbehörden und leitet Ermittlungen bei Verdachtsfällen von Korruption, regulatorischen Verstößen und Geldwäsche.





