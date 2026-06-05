Teneriffa im Juni: Sonniger Süden versus grüner Norden

Im Juni startet auf Teneriffa die Hauptsaison. Die Insel zeigt dabei deutliche klimatische Unterschiede: Der Norden ist grüner, feuchter und etwas kühler, der Süden sonniger und trockener. Alle relevanten Daten zu Temperaturen, Sonnenstunden und Regenwahrscheinlichkeit für Juni 2026.

Teneriffa im Juni : Klima unterschiede zwischen Norden und Süd en. Die kanarische Insel Teneriffa erlebt im Juni den Beginn der Hauptreisezeit, wobei das Wetter je nach Region deutlich variiert.

Der sonnige Süden und der grüne Norden bieten unterschiedliche Bedingungen für Urlauber. Im Norden, etwa um Puerto de la Cruz und Buenavista del Norte, sind die temperaturen etwas kühler und es gibt mehr Feuchtigkeit sowie gelegentliche Wolken am Morgen. Dennoch bleibt Regen auch dort selten. Die Temperaturen im Norden liegen tagsüber bei durchschnittlich 22,9 Grad, während die Sonnenstunden bei 309 pro Monat liegen.

Nachts sind die temperaturen Mild. Im Süden hingegen ist es trockener und sonniger, mit weniger Wolken und einer geringeren Luftfeuchtigkeit. Die temperaturen im Süden liegen meist zwischen 20 und 22 Grad, wobei der Atlantik rund um die Kanaren bereits deutlich wärmer wird. Die Regenwahrscheinlichkeit ist auf der gesamten Insel sehr niedrig, im Norden gibt es lediglich zwei bis vier regentage im Monat.

Die Sonnenscheindauer beträgt im Juni häufig zehn bis zwölf Stunden täglich, was nahezu ideale Bedingungen für einen Strandurlaub schafft. Diese Daten basieren auf Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet für Juni 2026. Urlauber sollten beachten, dass der Norden durch seine höhere Luftfeuchtigkeit und gelegentliche Bewölkung etwas kühler wirken kann, während der Süden mit seiner Trockenheit und intensiven Sonne zum Verweilen einlädt.

Trotz derregionalen Unterschiede bleibt Teneriffa im Juni eine attraktive Destination mit milden temperaturen und geringen Niederschlägen, sowohl für Aktivurlauber als auch für Erholungssuchende





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Teneriffa Juni Klima North Süd Temperaturen Sonnenstunden Regenwahrscheinlichkeit Aemet Kanaren Urlaub Hauptsaison

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calima auf Teneriffa: Diese Einschränkungen gelten für Urlauber auf den KanarenAuf Teneriffa, Gran Canaria und Co. sorgt ein besonderes Wetterphänomen immer wieder für getrübte Aussichten: Worauf Urlauber bei einer Calima achten sollten.

Read more »

Teneriffa, Gran Canaria und Co. – wo liegen die Kanarischen Inseln?Mit ihrem milden Klima stellen Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura und Co. das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel dar. Doch wo genau liegen die Kanaren?

Read more »

Wetter auf Teneriffa im Juni 2026: So warm wird es im Norden und im SüdenSonniger Süden, grüner Norden, kühlere Hochlagen: Im Juni beginnt die Hauptsaison auf Teneriffa. Je nach Region unterscheidet sich das Klima jedoch deutlich.

Read more »

Teneriffa schlägt Real Madrid in Spiel 1 der Viertelfinal-SerieKevin Yebo und sein Team von Teneriffa haben eine beeindruckende Leistung gezeigt und den Spitzenreiter Real Madrid in Spiel 1 der Viertelfinal-Serie in der spanischen ACB mit 98:97 besiegt. Damit steht Teneriffa vor dem Einzug in die nächste Runde.

Read more »