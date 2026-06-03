Teneriffa schlägt Real Madrid in Spiel 1 der Viertelfinal-Serie

Kevin Yebo und sein Team von Teneriffa haben eine beeindruckende Leistung gezeigt und den Spitzenreiter Real Madrid in Spiel 1 der Viertelfinal-Serie in der spanischen ACB mit 98:97 besiegt. Damit steht Teneriffa vor dem Einzug in die nächste Runde.

Kevin Yebo (30), der Star von Teneriffa , hat mit seinem Team eine beeindruckende Leistung gezeigt. In Spiel 1 der Viertelfinal-Serie in der spanischen ACB besiegte der Tabellen-Achte den Spitzenreiter Real Madrid mit 98:97.

Damit steht Teneriffa vor dem Einzug in die nächste Runde. Yebo spielte in seinem zweiten Spiel für Teneriffa knapp 19 Minuten und erzielte 10 Punkte. Der deutsche Nationalspieler David Krämer (29) kehrte für Madrid ins Aufgebot zurück, konnte jedoch den Sieg nicht verhindern. Real-Trainer Sergio Scariolo (65) zeigte sich geschockt und betonte, dass sein Team defensiv nicht auf dem necessary level war





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