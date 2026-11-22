Die Tennessee Titans bestätigen schwere Verletzungen von Jaylen Harrell nach einem Autounfall. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Angriffes auf den Fahrer.

Die Tennessee Titans äußern ernsthafte Besorgnis über die Verfassung ihres Linebackers Jaylen Harrell, der sich bei einem schweren Verkehrsunfall verletzte. Die zuständige Polizei untersucht intensiv die Umstände des Zusammenstoßes, wobei ein besonderer Fokus auf das Verhalten des NFL-Spielers vor und während des Crashes liegt. Es wird geprüft, ob Harrell den Fahrer des von ihm genutzten Fahrdienstes unmittelbar vor dem Aufprall körperlich angegriffen hat.

Ermittlungen der Polizei zum Vorfall

Die Ordnungshüter teilten in einer offiziellen Erklärung mit, dass Harrell sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Rücksitz des Fahrzeugs befand. Laut den vorliegenden Angaben soll er den Fahrzeuglenker während der Fahrt tätlich angegriffen haben. Diese Aktion wird als möglicher Auslöser für das Kontrollverlust des Fahrers gewertet, der daraufhin von der Fahrbahn abkam.

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Das Fahrzeug fuhr daraufhin gegen ein zweites Auto und raste schließlich gegen einen Strommast. Harrell wurde dabei aufgrund der heftigen Kollision nach vorne geschleudert und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er verlor dabei das Bewusstsein und musste notfallmedizinisch versorgt werden. Die genauen Details der polizeilichen Befragung stehen noch aus.

Schwere Verletzung durch Kreuzbandriss

Der Unfall ereignete sich an einem Freitag, was den Zeitplan der Mannschaft weitreichend beeinflusst. Harrell war bereits nicht mehr für die Titans auflaufbar, da er sich von einem schweren Kreuzbandriss erholte. Diese Verletzung fügte er sich Mitte August in einem Preseason-Spiel zu. Durch diese Sportverletzung ist seine NFL-Saison 2026 bereits vorzeitig beendet.

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Harrell wurde im Jahr 2024 von den Tennessee Titans in der siebten Runde des Drafts ausgewählt. Er feierte sein Debüt in der Liga direkt im ersten Saisonspiel gegen die Chicago Bears. In der Spielzeit insgesamt absolvierte er 17 Einsätze, ebenso viele wie in der darauffolgenden Saison 2025. Die Kombination aus dem Unfall und der vorherigen Verletzung stellt eine massive Belastung für die Karriere des Defensivenders dar.

Reaktionen des Franchises und medizinische Versorgung

Die Tennessee Titans haben öffentlich ein Statement veröffentlicht, in dem sie über den Unfall und Harrells Einweisung in ein Krankenhaus in seiner Heimatstadt Tampa informierten. Das Franchise betonte, dass sie in ständigem Kontakt mit der Familie des Spielers stehen. Man bemühe sich weiterhin darum, alle verfügbaren Informationen zur Lage zu sammeln, um den Spieler bestmöglich unterstützen zu können.

Im Statement hieß es ausdrücklich, dass Harrell sich noch im Krankenhaus befindet und dort weiterhin medizinisch versorgt wird. Die Verantwortlichen baten die Öffentlichkeit und die Medien, die Privatsphäre von Jaylen Harrell und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Weitere Informationen sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden, sobald der Gesundheitszustand des Athleten stabiler ist.

Gesamtbilanz der beteiligten Personen

Neben den schweren Verletzungen des Spielers blieb der Fahrer, ein Mann in den mittleren Dreißigern, mit leichten Blessungen davon. Er wurde unmittelbar am Unfallort medizinisch behandelt und musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine körperliche Verfassung gilt als stabil, wobei die psychische Belastung durch den Vorlauf likely hoch ist.

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Auch die Insassen des zweiten Fahrzeugs kamen glimpflich davon. Eine Frau in den frühen Fünfzigern, die im zweiten Fahrzeug saß, blieb äußerlich unverletzt. Dennoch bleibt die psychologische Wirkung eines solchen Aufpralls nicht gering. Die Tennessee Titans hoffen auf eine schnelle Genesung ihres Rookies, der trotz der Hürden bereits feste Anteile an der Rotation hatte.