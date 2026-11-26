Liveticker vom Spiel Patten, H. / Skupski, N. gegen Krawietz, K. / Pütz, T. vom 26.11.2026: heute live.

Was für eine Chance! Erst spielt Pütz einen super Lob und bekommt dann einen Schmetterball. Doch diesen ballert er in die Maschen.14:35Die Deutschen geben sich jedoch nicht auf und pushen sich lautstark.

Bei 15:15 returniert Pütz schnell cross und kann somit einen Fehler erzwingen. Dadurch haben sie nun zwei Chancen auf einen Breakball. Während vorallem Patten hervorragend beginnt, neigen die Deutschen zu zu vielen einfachen Fehlern. Nun muss Pütz wieder servieren.

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Kann er diesmal besser aufschlagen, sodass sie auf 2:4 verkürzen können? Er beginnt schonmal mit einem Service-Winner. Nun geht es auch bei Patten schnell. Bei 40:15 serviert er nach außen und profitiert davon, dass der Return im Aus landet.