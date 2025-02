Tennis-Legende Boris Becker kooperiert mit Tennis-Point

Boris Becker wird ab sofort mit dem Tennis-Utensilienhändler Tennis-Point zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen sie Tennis-Kenntnisse an die breite Öffentlichkeit bringen.

Der in Herzebrock-Clarholz ansässige Tennis-Zubehörhändler „Tennis-Point“ kooperiert ab sofort mit der Tennis-Legende Boris Becker. Das Unternehmen gab diese Woche in einer Pressemitteilung bekannt. Gemeinsam wollen sie „Tennis auf das nächste Level“ bringen. „Diese Partnerschaft ist mehr als nur ein Sponsoring – es ist ein Doppel der Extraklasse“, heißt es in der Mitteilung.

„Boris Becker hat während seiner Zeit als Profi, als Head of Men’s Tennis im Deutschen Tennis Bund (DTB) und als Trainer von Novak Djokovic unfassbar viel Fachwissen und Erfahrung gesammelt“, sagt Christian Miele, der Gründer von Tennis-Point, auf NW-Anfrage. Dieses Wissen möchte man nun auch einem größeren Publikum zugänglich machen, ergänzt er.Unter anderem soll der Tennis-Star in Zukunft in einem Podcast und einem Blog auf der Website des Händlers Tennistipps, Strategien und Produktempfehlungen geben. Darüber hinaus sind Video-Formate und Initiativen geplant, mit denen man Tennisvereinen unter die Arme greifen will, so Miele. „Von Hobbyspielern bis hin zu Profis – gemeinsam bringen wir die Tennis-Community noch enger zusammen.“ Tennis-Point ist nach eigenen Angaben Europas größter Tennis-Onlinehandel mit über 30 Ladenlokalen in sechs Ländern. Details zur genauen Ausgestaltung der Zusammenarbeit wollte der Unternehmer vorerst nicht preisgeben. Allerdings versicherte er, dass die Zusammenarbeit mit Boris Becker auf viele Jahre geplant ist.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BORIS BECKER TENNIS POINT TENNIS PARTNERSCHAFT PODCAST BLOG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Boris Beckers Sohn Noah über seine Kindheit: „Fühlte mich verfolgt“Noah Becker, Sohn von Tennis-Legende Boris Becker, spricht offen über seine Kindheit im Rampenlicht.

Weiterlesen »

Tennis-Point kooperiert mit Boris BeckerDer größte Tennis-Onlinehändler Europas, Tennis-Point, startet eine langfristige Partnerschaft mit der Tennis-Legende Boris Becker. Gemeinsam wollen sie das Tennis-Level auf das nächste Level bringen und ein breiteres Publikum mit den Erfahrungen des ehemaligen Profi-Spielers erreichen.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: Lilly Becker im Steckbrief - Boris Becker, Sohn Amadeus, Alter & Co.„Es ist wirklich sehr persönlich, warum ich reingehe!” Ja, es stimmt! Auch eine Ex-Frau von Boris ist in der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Start. Lilly Becker (48) bezieht im Januar eines der harten Feldbetten in der australischen Promi-Busch-WG.

Weiterlesen »

Lilly Becker: Freund Thorsten hat Ähnlichkeit mit Boris BeckerLilly Becker trägt noch immer den Nachnamen ihres Ex-Partners, Tennis-Legende Boris Becker. Inzwischen hat sie aber einen neuen Mann an ihrer Seite.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: Lilly Becker im Finale - Boris Becker, Sohn Amadeus, Alter & Co.„Es ist wirklich sehr persönlich, warum ich reingehe!” Ja, es stimmt! Auch eine Ex-Frau von Boris ist in der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Start. Lilly Becker (48) bezieht im Januar eines der harten Feldbetten in der australischen Promi-Busch-WG.

Weiterlesen »

Für Lilly Becker war die Ehe mit Boris Becker wie ein JobLilly Becker hat im Dschungelcamp schon oft gegen ihren Ex Boris Becker geschossen. Die Ehe mit dem Sportler verlangte dem Model viel ab.

Weiterlesen »