Tennis-Preisgelder: Reiche Spitze, arme Basis - warum die Profis mehr fordern

Tennis ist der lukrativste Einzelsport, doch die Schere zwischen Top-Stars und Normalprofis klafft immer weiter auseinander. Während Grand-Slam-Sieger Millionen einstreichen, kämpfen viele Spieler ums Überleben. Ein Blick auf die Ungleichheit im Profitennis.

Tennis ist der lukrativste Einzelsport der Welt. Trotzdem fordern die Profis mehr Geld. Dahinter steckt nicht nur die Gier einiger Superstars. Was häufig vergessen wird: Hinter den Millionären an der Spitze gibt es zahlreiche Profis, die um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen.

Die French Open sind ein Paradebeispiel für die explodierenden Preisgelder. Sieger Carlos Alcaraz und Siegerin Coco Gauff kassierten 2023 jeweils 2,55 Millionen Euro. In diesem Jahr stieg die Siegprämie auf 2,8 Millionen Euro - eine Steigerung von 9,8 Prozent. Insgesamt schüttete der französische Tennisverband FFT 61,7 Millionen Euro an Preisgeldern aus.

Im Jahr 2000 waren es noch zehn Millionen Euro. Auch andere Grand-Slam-Turniere zahlen üppig: In Wimbledon gibt es 4 Millionen Euro für den Sieger, bei den US Open 4,3 Millionen. Zum Vergleich: Der Golfprofi Rory McIlroy gewann beim US Masters eine Rekordsumme von etwa 3,9 Millionen Euro. Selbst der Golfsport, ebenfalls ein Millionengeschäft, bleibt hinter Tennis zurück.

Und doch sind es ausgerechnet die Tennis-Stars, die sich über zu wenig Preisgelder beschweren. Aryna Sabalenka drohte vor den French Open sogar mit einem Boykott. So weit kam es nicht, aber die Profis inszenierten einen Mini-Medienboykott: Sie standen nur 15 Minuten für Interviews zur Verfügung. Die Zahl 15 hat einen Hintergrund: Rund 15 Prozent des Gesamtumsatzes der French Open werden an die Spieler ausgeschüttet.

In anderen Sportarten wie der NBA oder der NFL liegt dieser Anteil bei etwa 50 Prozent. Das ist der Kern der Debatte: Die Spieler fordern einen größeren Kuchen. Die Top-Stars wie Novak Djokovic haben bereits über 193 Millionen Dollar an Preisgeldern verdient, Alexander Zverev und Jannik Sinner jeweils rund 65 Millionen Dollar, Sabalenka über 45 Millionen Dollar. Doch diese Summen verdecken die Realität der vielen Spieler, die weit unten in der Weltrangliste stehen.

Sabalenka betonte: Hier geht es nicht um mich. Es geht um die Spieler, die finanziell zu kämpfen haben. Veronika Rücker, Vorstandsmitglied des Deutschen Tennis Bundes (DTB) für Nachwuchsarbeit, erklärte: Aus meiner Perspektive benötigen Nachwuchsspieler in der Übergangsphase vom Jugend- in den Profibereich ein jährliches Volumen von grob 100.000 bis 120.000 Euro. Die Unterstützung durch den DVB liege maximal bei einem Drittel bis einem Viertel dieser Kosten.

Den Rest müssen die Spieler selbst aufbringen. Tennis ist somit vielfach ein Zuschussgeschäft. Die Kosten für Reisen, Trainer und Physiotherapeut fallen auch an, wenn man noch nicht vorne mitmischt. Rücker zufolge braucht ein Talent entweder Eltern, die selbst trainieren können, oder Eltern mit sehr gutem finanziellen Polster.

Ein Beispiel ist der 18-jährige Max Schönhaus, eines der größten deutschen Talente. Er steht auf Platz 332 der Weltrangliste und hat bislang erst 78.213 Dollar an Preisgeldern verdient. Meine Familie hat am Anfang alles selbst bezahlt, sagte er. Der DTB habe zwar geholfen, aber es sei schwer zu stemmen.

Für junge Spieler wäre ein Grand-Slam-Auftritt ein Traum - auch finanziell. Selbst eine Erstrunden-Niederlage bei den French Open wurde mit 87.000 Euro honoriert. Doch der Weg dorthin ist lang. Wer in den Top 100 steht, darf direkt im Hauptfeld starten.

Zwischen Platz 100 und 250 muss man in die Qualifikation und dort drei Spiele gewinnen. Spieler dahinter sind auf Wildcards angewiesen. Seltene Überraschungen wie Emma Raducanu, die 2021 als Qualifikantin die US Open gewann, zeigen, dass es möglich ist. Bei den French Open 2024 schaffte die Polin Maja Chwalinska die Qualifikation und erreichte das Finale - dafür gab es 1,4 Millionen Euro.

Zuvor war sie knapp bei Kasse. Als sie unerwartet die zweite Turnierwoche erreichte und weitere Hotelnächte buchen musste, war sie sich nicht sicher, ob sie genug Geld habe. Nun dürfte sich ihre finanzielle Situation deutlich verbessert haben. Die Debatte um Preisgelder zeigt die Ungleichheit im Tennis.

Während die Superstars Millionen scheffeln, kämpfen Hunderte Profis ums Überleben. Die Forderung nach höheren Ausschüttungen ist daher nicht nur Gier, sondern auch ein Ruf nach mehr Gerechtigkeit für die Basis





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