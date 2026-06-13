Tennis-Preisgelder: Reichtum für wenige, Existenzkampf für viele

Die French Open schütten Rekordsummen aus, doch die Verteilung der Gelder im Tennis ist ungleich. Während Stars wie Djokovic Millionen kassieren, kämpfen Nachwuchsspieler ums Überleben. Der Deutsche Tennis Bund fordert mehr Unterstützung, und Spieler wie Sabalenka drohen mit Boykott.

Tennis ist der lukrativste Einzelsport der Welt. Trotzdem fordern die Profis mehr Geld. Dahinter steckt nicht nur die Gier einiger Superstars. Was häufig vergessen wird: Hinter den Millionären an der Spitze gibt es zahlreiche Profis, die um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen.

Insbesondere die Grand-Slam-Turniere werfen immense Summen ab, doch die Verteilung der Preisgelder ist extrem ungleich. Bei den French Open 2024 betrug das Preisgeld für den Sieger 2,8 Millionen Euro, eine Steigerung von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Carlos Alcaraz und Coco Gauff hatten im vergangenen Jahr jeweils 2,55 Millionen Euro erhalten. Insgesamt schüttete der französische Tennisverband FFT 61,7 Millionen Euro an Preisgeldern aus.

Diese Entwicklung ist beeindruckend: Im Jahre 2000 lag die Gesamtsumme bei den French Open noch bei zehn Millionen Euro. Doch selbst diese Summen sind nicht die höchsten im Tennis. Bei den Australian Open, Wimbledon und den US Open gibt es sogar noch mehr zu verdienen. Rory McIlroy gewann beim US Masters eine Rekordsumme von etwa 3,9 Millionen Euro, was zeigt, dass der Golfsport nicht an die Tennis-Summen herankommt.

Dennoch sind es ausgerechnet die Tennis-Stars, die sich in den vergangenen Wochen über zu wenig Preisgelder beschwerten. Aryna Sabalenka drohte vor den French Open sogar: 'Ich glaube, irgendwann wird es einen Boykott geben.

' So weit kam es bislang nicht, aber es gab einen Mini-Medienboykott, bei dem die Tennisprofis nur 15 Minuten für Interviews zur Verfügung standen. Die Zahl 15 symbolisiert den Anteil von etwa 15 Prozent, der vom Gesamtumsatz an die Tennisprofis ausgeschüttet wird. Im Vergleich dazu liegen andere Sportarten oft bei 50 Prozent oder mehr. Trotz dieser niedrigen Ausschüttungsquote kassieren die Stars enorm viel Geld.

Alexander Zverev und Jannik Sinner haben bereits jeweils rund 65 Millionen Dollar an Preisgeldern verdient, Novak Djokovic kommt auf über 193 Millionen Dollar, Sabalenka auf über 45 Millionen Dollar. Doch diese Top-Stars machen nur einen sehr kleinen Teil der Tennis-Szene aus. Sabalenka betonte in der Preisgeld-Debatte: 'Hier geht es nicht um mich. Es geht um die Spieler, die in der Rangliste weiter unten stehen, die finanziell zu kämpfen haben.

' Veronika Rücker, Vorstandsmitglied des Deutschen Tennis Bundes (DTB), erklärte: 'Aus meiner Perspektive benötigen Nachwuchsspielerinnen und -spieler in der Übergangsphase vom Jugend- in den Profibereich ein jährliches Volumen von grob 100.000 bis 120.000 Euro. Die Unterstützung und Förderung, die wir leisten können, liegt maximal bei einem Drittel bis einem Viertel dieser Kosten.

' Das restliche Geld müssen die Spieler selber aufbringen, was Tennis zu einem Zuschussgeschäft macht, da Kosten für Reisen, Trainer und Physiotherapeut auch dann anfallen, wenn man noch nicht vorne mitmischt. Um als Tennis-Talent überhaupt eine Chance zu haben, müsste laut Rücker eine von zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 'Entweder hat man Eltern, die einen selbst trainieren und dadurch viele Kosten reduzieren können, oder man hat Eltern, die finanziell sehr gut aufgestellt sind.

' Ansonsten könnte es schwierig werden, wie auch Max Schönhaus feststellen musste. Der 18-Jährige gehört zu den größten Talenten Deutschlands und steht auf Platz 332 der Weltrangliste, hat aber bislang erst 78.213 US-Dollar an Preisgeld verdient.

'Es ist nicht einfach. Meine Familie hat am Anfang die Kosten alle selber übernommen. Als ich dann in die internationale Kategorie kam, hat natürlich der DTB sehr geholfen. Aber trotzdem ist es schwer zu stemmen', sagte er kürzlich.

Für junge Spieler wie ihn wäre es ein Traum, bei einem Grand-Slam-Turnier zu spielen, auch in finanzieller Hinsicht. Selbst ein Erstrunden-Aus bei den French Open wurde mit 87.000 Euro honoriert. Doch der Weg dorthin ist lang: Nur wer in den Top 100 der Weltrangliste steht, darf direkt teilnehmen. Zwischen Platz 100 und 250 darf man auf die Qualifikation hoffen und müsste drei Spiele gewinnen.

Spieler weiter hinten können bestenfalls auf eine Wildcard hoffen. In seltenen Fällen überraschen Qualifikanten beim Hauptturnier. Emma Raducanu gewann 2021 als Qualifikantin die US Open. Bei den French Open 2024 meisterte die polnische Maja Chwalinska die Qualifikation und erreichte das Finale.

Stolze 1,4 Millionen Euro Preisgeld bekam sie dafür. Zuvor war sie jedoch knapp bei Kasse. Als sie unerwartet die zweite Turnierwoche erreichte und weitere Hotelnächte buchen musste, war sie sich nicht sicher, ob sie genug Geld habe.

'Ich weiß, dass ich viel verdient habe hier, aber es kommt nicht sofort an, wisst ihr? Lasst uns sehen, betet für mich.

' Nun dürfte sich ihre finanzielle Situation deutlich verbessert haben. Trotz der hohen Preisgelder an der Spitze zeigt diese Geschichte die prekäre Lage vieler Spieler. Der Kampf um fairere Verteilung wird wohl weitergehen





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