Tennis-Preisgelder: Spitzenverdiener und kämpfende Profis

Tennis ist der lukrativste Einzelsport, doch die Schere zwischen Superstars und Normalprofis klafft weit auseinander. Während die Top-Spieler Millionen verdienen, kämpfen viele ums Überleben. Die Forderung nach höheren Preisgeldern für die unteren Ränge wird lauter.

Tennis gilt als der lukrativste Einzelsport der Welt. Die Preisgelder bei den Grand-Slam-Turnieren steigen Jahr für Jahr. Bei den French Open 2024 erhielten die Sieger Carlos Alcaraz und Coco Gauff jeweils 2,8 Millionen Euro - eine Steigerung von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt schüttete der französische Tennisverband FFT 61,7 Millionen Euro an Preisgeldern aus, während es im Jahr 2000 noch zehn Millionen Euro waren. Auch bei den Australian Open, Wimbledon und den US Open sind die Summen ähnlich hoch. Dennoch fordern viele Profis mehr Geld - nicht nur die Superstars, sondern vor allem jene, die im Schatten der Spitzenverdiener um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen.

Hinter den Millionären wie Novak Djokovic, der über 193 Millionen Dollar an Preisgeldern verdient hat, oder Alexander Zverev und Jannik Sinner mit rund 65 Millionen Dollar steht eine breite Masse an Spielerinnen und Spielern, die kaum über die Runden kommen. Aryna Sabalenka drohte vor den French Open sogar mit einem Boykott: Ich glaube, irgendwann wird es einen Boykott geben. So weit kam es nicht, aber die Profis inszenierten einen Mini-Medienboykott, indem sie nur 15 Minuten für Interviews zur Verfügung standen.

Die 15 steht symbolisch für den Anteil des Gesamtumsatzes, der an die Spieler ausgeschüttet wird - etwa 15 Prozent. Zum Vergleich: In anderen Sportarten wie der NBA oder der Premier League liegt dieser Anteil oft bei über 50 Prozent. Die Ungleichheit zwischen den Top-Stars und den weitern Profis ist enorm. Sabalenka betonte, es gehe nicht um sie, sondern um die Spieler, die in der Rangliste weiter unten stehen und finanziell zu kämpfen haben.

Veronika Rücker, Vorstandsmitglied des Deutschen Tennis Bunds (DTB) für Nachwuchsarbeit, erklärte, dass Nachwuchsspieler in der Übergangsphase vom Jugend- in den Profibereich ein jährliches Volumen von grob 100.000 bis 120.000 Euro benötigen. Die Unterstützung des DTB könne maximal ein Drittel bis ein Viertel dieser Kosten decken. Den Rest müssen die Spieler selbst aufbringen - durch Eltern, Sponsoren oder eigene Ersparnisse. Tennis ist vielfach ein Zuschussgeschäft, weil Kosten für Reisen, Trainer und Physiotherapeuten auch dann anfallen, wenn man nicht vorne mitmischt.

Max Schönhaus, 18 Jahre alt und auf Platz 332 der Weltrangliste, hat bislang erst 78.213 US-Dollar an Preisgeldern verdient. Seine Familie habe die Anfangskosten selbst getragen, und der DTB habe geholfen, aber es sei schwer zu stemmen. Der Weg zu den großen Turnieren ist lang. Eine Faustregel besagt: Wer in den Top 100 steht, darf direkt bei Grand Slams teilnehmen.

Wer zwischen Platz 100 und 250 rangiert, kann in der Qualifikation starten und müsste drei Spiele gewinnen, um ins Hauptfeld zu kommen. Spieler weiter hinten hoffen auf eine Wildcard für die Quali. Ein Erstrunden-Aus bei den French Open bringt immerhin 87.000 Euro - eine Summe, die für viele ein Traum ist. Die Polin Maja Chwalinska schaffte 2024 als Qualifikantin den Sprung ins Finale und kassierte 1,4 Millionen Euro.

Doch zuvor war sie knapp bei Kasse: Als sie unerwartet die zweite Turnierwoche erreichte und weitere Hotelnächte buchen musste, war sie sich nicht sicher, ob sie genug Geld hatte. Das Preisgeld kommt nicht sofort an. Die Debatte um mehr Geld für die unteren Ränge bleibt aktuell





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