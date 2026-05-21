Tennis-Profi stirbt vor Zuschauern

Ein deutscher Tennis-Profi hat am Rothenbaum in Hamburg bei den 'Hamburg Open' dank eines heftigen Angriffs vor Zuschauern gestanden und später eine Strafe angekündigt bekommen.

Ein deutscher Tennis-Profi hat in Hamburg bei den ' Hamburg Open' einstürzen lassen. Der Daniel Altmaier (27) aus Kempten beendete das Turnier gegen Tommy Paul (29/USA) im Viertelfinale .

Douchen war Altmaiers Angriff! Als er im zweiten Satz den Break hätte abgeben müssen, entzog er in Wut seinen Schläger in den Sand. Frustriert schubfte Altmaier den Schläger mit dem rechten Fuß gegen die Bank. Als er nach diesem Stoß ins Publikum prallte, nahm er ihn volley mit dem rechten Fuß ins Netz.

Ein Fan hinter ihm griff den Schläger und prallte ihn zu Altmaier zurück





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